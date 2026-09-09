Клеенка на столе уже не в моде: 4 новых варианта, которые теперь выбирают хозяева

Клеёнка на кухонном столе уходит в прошлое — современные материалы защищают поверхность и выглядят эстетично.

Привычная пестрая клеёнка из поливинилхлорида десятилетиями считалась главным спасением кухонных поверхностей. Однако сегодня этот материал упрощает обстановку, собирает под собой сырость и быстро теряет вид. Современный быт требует решений, которые надёжно защищают столешницу, но не превращают обеденную зону в филиал столовой прошлого века. Отказ от тонкого пластика не означает, что мебель останется без защиты — существуют практичные и эстетичные альтернативы, пишет "ПРО Город".

Гибкое стекло и мягкий силикон

Прозрачная накладка из плотного термостойкого ПВХ толщиной 1–2 мм стала лидером среди защитных покрытий. Она полностью прозрачна, поэтому текстура деревянного или каменного стола остаётся на виду. Материал защищает от царапин, пролитого кофе и горячих тарелок, плотно прилегает к поверхности, не скользит и не пузырится. Для глянцевых столов выбирают рифлёную накладку, чтобы избежать эффекта прилипания. Полотно легко подрезают ножом по форме столешницы, уход сводится к протиранию влажной губкой.

Водоотталкивающие ткани

Ткани со специальной пропиткой не дают влаге и загрязнениям проникать вглубь волокон. Капли жидкости собираются на поверхности шариками и легко убираются салфеткой. Такая скатерть драпируется мягкими складками, не шуршит и не пахнет химией. Стирают её на деликатном режиме, гладят с изнаночной стороны для восстановления защитного слоя.

Индивидуальные плейсматы

Если закрывать столешницу полностью не хочется, используют порционные подставки под тарелки. Они закрывают только рабочие зоны, принимая на себя крошки, капли и тепло. Современные плейсматы изготавливают из экокожи, пробки, бамбука или джута — они износостойки, легко моются и подходят под разные стили интерьера.

Столовые дорожки

Узкая тканевая полоса по центру стола защищает зону, куда ставят горячие блюда и напитки. Остальная часть столешницы остаётся открытой, сохраняя воздух в пространстве кухни. Дорожки легко комбинировать с плейсматами или менять по сезону, обновляя интерьер без серьёзных затрат.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова год назад заменила старую клеёнку на прозрачную силиконовую накладку — и стол преобразился. Текстура дерева стала видна, а защита осталась надёжной. Недавно она купила тканевую дорожку для праздничной сервировки — она добавляет уют и легко стирается. Теперь Евгения уверена: отказ от клеёнки не только практичен, но и красив. Она рекомендует попробовать современные альтернативы тем, кто хочет обновить кухню без лишних затрат.

Вывод

Отказ от клеёнки открывает множество практичных и красивых решений: прозрачные накладки, водоотталкивающие ткани, плейсматы и дорожки. Каждый вариант защищает стол, сохраняет его вид и вписывается в современный интерьер. Выбирайте то, что подходит именно вам, и наслаждайтесь уютом без компромиссов.

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