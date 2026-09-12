2 стакана в сентябре под куцую смородину – летом ягод видимо-невидимо, крупные и сахарные

Осенняя подкормка смородины

В сентябре, после сбора урожая, кусты смородины закладывают плодовые почки на следующий сезон. От того, как пройдёт осенняя подкормка, зависит, будут ли ягоды крупными и сладкими, а также переживёт ли растение зиму без потерь. Опытные садоводы советуют провести две подкормки: в сентябре и октябре.

Зачем подкармливать смородину осенью

После плодоношения почва под кустами истощается. Растению нужны силы, чтобы:

укрепить корневую систему;

помочь молодым побегам вызреть и одревеснеть до холодов;

заложить плодовые почки для будущего урожая.

Дефицит фосфора снижает морозостойкость, а нехватка калия приводит к мелким и кислым ягодам в следующем году.

Какие удобрения использовать в сентябре

Классическая смесь для чёрной смородины — суперфосфат и сульфат калия. Вместо готовых минеральных удобрений можно использовать древесную золу. Она содержит калий, фосфор и микроэлементы, а также раскисляет почву. Норма внесения — 2–3 стакана под куст. Золу можно добавить в компост (1 ведро компоста + 200 г золы) и распределить под растением.

Из органики подойдёт также перепревший навоз или компост. Свежий навоз вносить в сентябре не стоит — он содержит азот и спровоцирует рост побегов. Его лучше добавить в октябре, когда растение уйдёт в покой, рассказала садовод Светлана Самойлова порталу Ура.ру.

Мнение дачников

На форумах садоводы делятся опытом. Многие отмечают, что после осенней подкормки фосфором и калием смородина лучше зимует и на следующий год даёт более крупные ягоды. Некоторые предпочитают обходиться золой и компостом, другие используют минеральные удобрения. Главное — не переусердствовать с дозами, чтобы не обжечь корни.

Вывод

Сентябрьская подкормка смородины — это задел на будущий урожай. Используйте фосфорно-калийные удобрения или золу, исключите азот, успейте внести питание до похолодания. При правильном уходе кусты уйдут в зиму крепкими, а летом отблагодарят обильным урожаем крупных и сладких ягод.

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