Синоптики обновили прогноз: осень возвращается в центр страны

Холодный фронт возвращает среднюю полосу из июльской жары в сентябрь: сильные ливни накроют полосу от Онеги до Верхней Волги, а юг ещё сохранит до +33°.

Жителей средней полосы ждёт резкая смена погоды: из июльского тепла регион вернётся в сентябрьские рамки. Санкт-Петербург уже накануне попал под влияние атлантического циклона — там было всего +14. Теперь поля фронтальной облачности пробьются дальше, накрыв территорию от арктического побережья до Черноземья, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Где пройдут самые сильные дожди

Основной удар стихии придётся на полосу от Онеги до Верхней Волги. Местами здесь выпадет свыше 20–30 мм влаги. В Ярославле и Вологде циклон всего за сутки принесёт почти половину месячной нормы осадков. В Москве ливни будут слабее, но и на мегаполис выльется объём воды, который обычно накапливается за 3–4 ненастных дня.

Контраст температур

Фронтальные облака сократят приток солнечного тепла. Вне зоны похолодания останется только южная часть Русской равнины — здесь воздух ещё прогреется до +28...+33. В средней полосе и на Северо-Западе термометры не поднимутся выше +15...+20.

Что будет дальше

Температурный режим в Европейской России останется контрастным. Юго-восточные потоки продолжат вовлекать к берегам Чёрного моря тёплые воздушные массы из субтропиков Азии, а севернее будут доминировать западные ветры, несущие прохладный атлантический воздух. Его влагосодержание велико, поэтому в Санкт-Петербурге ожидаются каждодневные дожди. Сегодня в городе пик ненастья — днём всего +15. Затем осадки пойдут на убыль, и потеплеет до +16...+17.

Погода в Москве

В Москве на финише рабочей недели дождевая облачность ограничит прогрев — всего +16. В выходные погода улучшится: небольшие ливни станут локальными и кратковременными, а температура повысится до +17...+19.

Вывод

Холодный фронт вернёт среднюю полосу из июльской жары в сентябрьскую прохладу. Самые сильные дожди пройдут от Онеги до Верхней Волги, тогда как юг Русской равнины сохранит летнее тепло до +33. В Москве к выходным распогодится, но температурный режим останется сдержанным.

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