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Синоптики озадачили прогнозом: что ждет Петербург 11 сентября

Опубликовано: 11 сентября 2026 09:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики озадачили прогнозом: что ждет Петербург 11 сентября
фото legion-media
Петербург ждет дождливая пятница и теплые выходные

Утро пятницы в Петербурге выдалось облачным, но без вчерашнего ливня. Погода остаётся капризной: дождь может пойти в любой момент, так что зонт лучше держать под рукой. Прогноз обещает умеренные осадки и не слишком тёплый день.

Что ждать сегодня

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 сентября в городе облачно, возможны кратковременные дожди.

Ветер западный и северо‑западный, умеренный. Утром температура была +11,5 градуса, днём ожидается +13…+15. Атмосферное давление ночью почти не менялось, днём начнёт расти. Долгота дня — примерно 13 часов 15 минут: солнце взошло в 06:16, а зайдёт в 19:32.

Выходные будут приятнее

В субботу воздух прогреется до +14…+16 градусов, в воскресенье — до +16…+18. Но расслабляться рано: местами возможны кратковременные дожди, так что совсем убирать зонт не стоит.

Ранее «Городовой» рассказывал, что из-за финского циклона в городе ожидаются сильные дожди.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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