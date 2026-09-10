«Петербург уйдет под воду?»: из-за финского циклона в городе ожидаются сильные дожди

Город готовится к подтоплениям

В Северной столице синоптики бьют тревогу: к концу четверга объём осадков может перекрыть месячную норму.

«Водоканал» перевёл систему водоотведения в режим повышенной готовности и вывел на дежурство оперативные бригады. Жителям стоит учитывать риски и заранее продумывать маршруты.

Что говорят синоптики

По данным Гидрометцентра, к 10 сентября накопленный объём влаги уже достиг 88 % от сентябрьской нормы. Если тенденция сохранится, за сутки в городе может выпасть столько дождя, сколько обычно бывает за целый месяц.

Температура сейчас держится на уровне +18 °, но с усилением осадков она постепенно снизится до +13–15 °. При этом шквалистого ветра не прогнозируют — центр циклона находится рядом с городом, но не над ним.

Где ждать сложностей

Больше всего рискуют зоны возле станций метро, крупных перекрёстков и остановок — именно там чаще скапливается вода. Специалисты не исключают временных подтоплений, если ливень окажется сильнее пропускной способности сетей.

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