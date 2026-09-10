Городовой / Новости Петербурга / «Петербург уйдет под воду?»: из-за финского циклона в городе ожидаются сильные дожди
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не мусор, а ценный ресурс: как кидать падалицу в компост, чтобы не заразить всю кучу Новости Петербурга
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры Полезное
Дачный туалет больше не строю из досок: модульный «конструктор» с Ozon собирается за пару часов – служит веками Новости Петербурга
Ленобласть вышла на первое место в России по производству яиц: 2,4 млрд штук Новости Петербурга
Никаких труб и электрики: теперь утепляю полы по финской технологии - дома тепло и осенью, и зимой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

«Петербург уйдет под воду?»: из-за финского циклона в городе ожидаются сильные дожди

Опубликовано: 10 сентября 2026 14:51
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Петербург уйдет под воду?»: из-за финского циклона в городе ожидаются сильные дожди
фото legion-media
Город готовится к подтоплениям

В Северной столице синоптики бьют тревогу: к концу четверга объём осадков может перекрыть месячную норму.

«Водоканал» перевёл систему водоотведения в режим повышенной готовности и вывел на дежурство оперативные бригады. Жителям стоит учитывать риски и заранее продумывать маршруты.

Что говорят синоптики

По данным Гидрометцентра, к 10 сентября накопленный объём влаги уже достиг 88 % от сентябрьской нормы. Если тенденция сохранится, за сутки в городе может выпасть столько дождя, сколько обычно бывает за целый месяц.

Температура сейчас держится на уровне +18 °, но с усилением осадков она постепенно снизится до +13–15 °. При этом шквалистого ветра не прогнозируют — центр циклона находится рядом с городом, но не над ним.

Где ждать сложностей

Больше всего рискуют зоны возле станций метро, крупных перекрёстков и остановок — именно там чаще скапливается вода. Специалисты не исключают временных подтоплений, если ливень окажется сильнее пропускной способности сетей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как успеть к мощам Димитрия Донского всего за 7 часов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью