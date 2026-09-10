Яблоне – ни в коем случае: что нельзя сажать рядом с деревом, чтобы не потерять весь урожай

Что нельзя сажать рядом с яблоней

Подходы садоводов к организации участка сильно разнятся: одни следуют строгим агротехническим регламентам, другие действуют интуитивно. В конечном итоге разница в подходе напрямую отражается на урожайности и жизнеспособности культур.

В условиях ограниченного пространства между деревьями возникает выраженная конкуренция за ресурсы. Корневые системы растений вступают в борьбу за питательные вещества, что при неблагоприятном соседстве приводит к сбросу завязей и снижению продуктивности.

Даже опытные специалисты нередко допускают ошибки при выборе саженцев, руководствуясь эстетическими соображениями в ущерб биологической совместимости. Между тем грамотное планирование посадок является ключевым фактором, определяющим будущий урожай еще до начала вегетационного периода.

Косточковые культуры

Существует ошибочное мнение об универсальной совместимости всех плодовых культур. На практике такие деревья, как вишня, черешня, абрикос и персик, создают подавляющие условия для яблони, что препятствует ее нормальному развитию.

Их корневая система развивается значительно быстрее, мгновенно абсорбируя все вносимые питательные вещества и влагу.

Декоративные кустарники

Живописный вид калины или рябины рядом со стволом яблони часто используется в декоративных целях, однако на практике калина чрезмерно поглощает влагу и провоцирует распространение черной тли. Рябина же становится источником заражения яблони гусеницами рябиновой моли, повреждающими плоды изнутри.

Хвойные породы

Многие ошибочно полагают, что хвойные породы являются универсальными и безопасными соседями в садовом ландшафте. В действительности, опавшая хвоя сосен, елей и можжевельников в кратчайшие сроки значительно повышает кислотность почвы, что приводит к дефициту питания у яблонь, требующих нейтральной среды, пишет блогер Влад Кочерыжкин.

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