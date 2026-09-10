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4 осенних пирога, от которых дома сразу становится уютнее — простые рецепты на каждый день

Опубликовано: 10 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
4 осенних пирога, от которых дома сразу становится уютнее — простые рецепты на каждый день
фото Городовой ру
Рецепты, которые спасут любой вечер

Осенью запах выпечки превращает кухню в самое теплое место в доме. Пироги кажутся сложными, но некоторые рецепты готовятся проще полноценного ужина.

Четыре варианта, которые стоит попробовать уже в эти выходные.

Яблочный с хрустящей корочкой

Ингредиенты: яйца 3 шт., сахар 150 г, масло сливочное 100 г, сметана 150 г, мука 250 г, разрыхлитель 10 г, соль; яблоки 5-6 шт., корица 1 ч. л., сахар 2 ст. л., лимонный сок; для верха — сахар 2 ст. л., масло 30 г.

Взбить яйца с сахаром, добавить сметану и растопленное масло. Ввести муку с разрыхлителем. Яблоки нарезать дольками, сбрызнуть лимоном, посыпать корицей. Половину теста в форму, сверху яблоки, затем остатки теста. Украсить дольками, посыпать сахаром, разложить кусочки масла. Печь 45-50 минут при 180.

Грушевый с карамелью

Ингредиенты: груши 4 шт., яйца 2 шт., сахар 120 г, масло 100 г, молоко 100 мл, мука 220 г, разрыхлитель 10 г, ванильный сахар 1 ч. л., сахар для посыпки 2 ст. л.

Масло растереть с сахаром, добавить яйца и молоко, ввести муку. Половину теста в форму, сверху дольки груш, затем тесто. Веером уложить красивые дольки, посыпать сахаром. Печь 40-45 минут при 180.

Тыквенный со сметаной

Ингредиенты: мука 200 г, масло 100 г, сахар 2 ст. л., яйцо 1 шт., разрыхлитель 1 ч. л.; тыква 500 г, яйца 2 шт., сметана 200 г, сахар 100 г, корица 1 ч. л.

Тыкву запечь 30-40 минут при 180, измельчить в пюре. Муку с маслом и сахаром перетереть в крошку, добавить яйцо, охладить 20 минут. Тесто распределить по форме. Пюре смешать со сметаной, яйцами, сахаром и корицей. Вылить на основу, печь 45 минут при 180.

Сливовый с кислинкой

Ингредиенты: сливы 500 г, яйца 3 шт., сахар 150 г, масло 100 г, кефир 150 мл, мука 250 г, разрыхлитель 10 г, ванильный сахар 1 ч. л.

Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло и кефир, ввести муку. Тесто вылить в форму, сливы без косточек разложить срезом вверх. Печь 40-45 минут при 180.

Полезные советы

  • смешивайте сладкие и кислые сорта яблок — начинка не будет приторной;
  • груши берите плотные, слегка недозрелые — мягкие превратятся в кашу;
  • тыкву запекайте, а не варите — начинка останется густой;
  • сахар регулируйте по сладости самих слив;
  • дайте пирогу остыть 15-20 минут перед нарезкой.

Мнение домохозяек

«Яблочный пеку каждые выходные — муж берет кусок с собой на работу», - поделилась домохозяйка Марина, Краснодар.

«Дети не любили тыкву, а теперь сами просят пирог — секрет в том, чтобы не переборщить с корицей», - считает многодетная мама Елена Михайлова из Твери.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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