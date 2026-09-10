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В Петербурге назвали профессии с зарплатой выше 200 тыс. рублей в сентябре 2026 года

Опубликовано: 10 сентября 2026 13:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге назвали профессии с зарплатой выше 200 тыс. рублей в сентябре 2026 года
фото legion-media
В каких отраслях зарплаты бьют рекорды

Рынок труда в Северной столице этой осенью радует высокими цифрами: отдельные вакансии предлагают доход заметно выше среднего.

По данным SuperJob, в сентябре 2026 года сразу несколько профессий вышли на планку свыше 200 тысяч рублей. Особенно заметен спрос на квалифицированных специалистов — и в медицине, и в технических сферах.

Кто в лидерах по доходам

На вершине рейтинга — врач ультразвуковой диагностики: работодатели готовы платить от 210 тысяч рублей в месяц. Совсем рядом — инженер‑конструктор: его доход может доходить до 250 тысяч.

Не отстают и менеджеры по продажам специализированного оборудования — им тоже предлагают не меньше 200 тысяч.

Другие прибыльные варианты

В топ попали и узкие медицинские специалисты — травматологи и трихологи, а также водители‑грузоперевозчики: их оклады стартуют от 180 тысяч рублей.

Кроме того, востребованы инженерно‑технические кадры и административный персонал медучреждений — например, заместитель главного врача по медчасти.

Получается, что в Петербурге сейчас реально найти место с очень достойным доходом — главное, трезво оценить свои навыки и не пропустить важные детали в описании вакансии.

Ранее «Городовой» рассказывал, как маленькие компании Петербурга меняют жизнь города.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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