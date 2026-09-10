В Петербурге назвали профессии с зарплатой выше 200 тыс. рублей в сентябре 2026 года

Рынок труда в Северной столице этой осенью радует высокими цифрами: отдельные вакансии предлагают доход заметно выше среднего.
По данным SuperJob, в сентябре 2026 года сразу несколько профессий вышли на планку свыше 200 тысяч рублей. Особенно заметен спрос на квалифицированных специалистов — и в медицине, и в технических сферах.
Кто в лидерах по доходам
На вершине рейтинга — врач ультразвуковой диагностики: работодатели готовы платить от 210 тысяч рублей в месяц. Совсем рядом — инженер‑конструктор: его доход может доходить до 250 тысяч.
Не отстают и менеджеры по продажам специализированного оборудования — им тоже предлагают не меньше 200 тысяч.
Другие прибыльные варианты
В топ попали и узкие медицинские специалисты — травматологи и трихологи, а также водители‑грузоперевозчики: их оклады стартуют от 180 тысяч рублей.
Кроме того, востребованы инженерно‑технические кадры и административный персонал медучреждений — например, заместитель главного врача по медчасти.
Получается, что в Петербурге сейчас реально найти место с очень достойным доходом — главное, трезво оценить свои навыки и не пропустить важные детали в описании вакансии.
Ранее «Городовой» рассказывал, как маленькие компании Петербурга меняют жизнь города.