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В бархатный сезон жители Петербурга отправятся в Армению и Грузию

Опубликовано: 10 сентября 2026 12:41
 Проверено редакцией
Городовой ру
В бархатный сезон жители Петербурга отправятся в Армению и Грузию
фото legion-media
Какие направления выбирают петербуржцы для осенних поездок

Жители Северной столицы в этом бархатном сезоне активнее всего выбирают Кавказ и Закавказье: Армения, Абхазия и Грузия оказались в лидерах по росту бронирований.

По данным сервиса «Островок», общий спрос на зарубежные поездки осенью подрос на 3% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость ночи за рубежом даже немного снизилась — до 8,4 тысячи рублей.

Заграница: что в топе

Бронирования отелей в Армении подскочили на 55%, в Абхазии и Грузии — на 32%. Италия прибавила 18%, Узбекистан — 17%, Турция — 14%.

Десятка самых популярных стран у петербуржцев выглядит так: Беларусь, Турция, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Италия, Япония, Армения, Азербайджан и Франция. Чаще всего путешествуют вдвоем — 59% всех бронирований, одиночек — 23%, а семьи с детьми и компании взрослых занимают по 9%.

По России: куда тянет осенью

Внутри страны петербуржцы едут в Москву, Калининград, Сочи, Казань, Псков, Владивосток, Махачкалу и Кисловодск. Зеленоградск прибавил 18%, Нижний Новгород — 8%.

Глэмпинги и визовые нюансы

Глэмпинги в Ленобласти подешевели на 4% при стабильном спросе, но рынок переживает непростые времена: реальная загрузка не превышает 36% вместо плановых 65%, а окупаемость растянулась до 10 лет. Черногория, куда спрос летом вырос на 40%, может ввести визы уже этой осенью из-за обязательств перед ЕС.

Если хотите сэкономить, присмотритесь к безвизовым странам СНГ — Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Абхазия остаются доступными и не требуют лишней бумажной волокиты.

Турция подорожала на 14% (средний чек — 267 тысяч на двоих), так что альтернативы из СНГ и Азии — Таиланд, ОАЭ, Китай — сейчас выглядят привлекательнее.

Ранее «Городовой» рассказывал о трех главных маршрутах петербургского лета.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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