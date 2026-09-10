Старый солдатский способ избавиться от мышей и прочих грызунов: что работает, а что — пустая трата времени

С похолоданием грызуны ищут тепло и еду — и утеплённый пенопластом гараж с мешками банок от напитков становится для них идеальным местом.
Проблема не только домашняя: знакомый контрактник на западной стороне рассказал, что в окопах мыши лезут даже в спальники. Дедовские методы, как оказалось, давно устарели.
Почему ловушки и зола не помогают
Механические ловушки в виде ведра с водой и крутящейся крышки работают в теории: мышка забирается по палочке, переворачивается и падает в воду. На практике грызуны обходят такие конструкции стороной, а подходящих ёмкостей под рукой не всегда найдётся.
Зола от буржуйки — второй народный метод: считается, что она разъедает лапки. В реальности засыпать все мышиные ходы невозможно, пыли столько, что дышать тяжело, а мышей это почти не останавливает.
Что реально спасает от грызунов
- выбирайте зерновую отраву вместо таблеток — мыши едят её охотнее и быстрее;
- раскладывайте порции в обрезки от ПЭТ‑бутылок вдоль стен с интервалом 1,5 метра;
- не тратьте время на ловушки — одна пойманная мышь не стоит возни с утилизацией;
- результат появится примерно через неделю после раскладки.
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