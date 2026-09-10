Городовой / Новости Петербурга / Старый солдатский способ избавиться от мышей и прочих грызунов: что работает, а что — пустая трата времени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мыши бегут как от чумы: как отвадить грызунов от дома без химии: 4 линии обороны Новости Петербурга
Сербский яблочный пирог с "невидимым" тестом: готовлю его вместо надоевшей шарлотки Полезное
Холодные ночи уже близко: как спасти урожай от внезапных заморозков – совет агронома Давыдовой Полезное
Как просто очистить утюг от накипи внутри: таким чистым не был даже до покупки - "химоза" не нужна Полезное
Унитаз белее зубов Тома Круза: смешала 8 ложек – и противный налет канул в Лету вместе с ржавчиной Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Старый солдатский способ избавиться от мышей и прочих грызунов: что работает, а что — пустая трата времени

Опубликовано: 10 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Старый солдатский способ избавиться от мышей и прочих грызунов: что работает, а что — пустая трата времени
фото legion-media
Какой способ реально избавит от мышей

С похолоданием грызуны ищут тепло и еду — и утеплённый пенопластом гараж с мешками банок от напитков становится для них идеальным местом.

Проблема не только домашняя: знакомый контрактник на западной стороне рассказал, что в окопах мыши лезут даже в спальники. Дедовские методы, как оказалось, давно устарели.

Почему ловушки и зола не помогают

Механические ловушки в виде ведра с водой и крутящейся крышки работают в теории: мышка забирается по палочке, переворачивается и падает в воду. На практике грызуны обходят такие конструкции стороной, а подходящих ёмкостей под рукой не всегда найдётся.

Зола от буржуйки — второй народный метод: считается, что она разъедает лапки. В реальности засыпать все мышиные ходы невозможно, пыли столько, что дышать тяжело, а мышей это почти не останавливает.

Что реально спасает от грызунов

  • выбирайте зерновую отраву вместо таблеток — мыши едят её охотнее и быстрее;
  • раскладывайте порции в обрезки от ПЭТ‑бутылок вдоль стен с интервалом 1,5 метра;
  • не тратьте время на ловушки — одна пойманная мышь не стоит возни с утилизацией;
  • результат появится примерно через неделю после раскладки.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему дачники возрождают забытый фрукт из 80-х.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 6
🙏 1
😹
🙀 5
😿 7
Поделитесь новостью