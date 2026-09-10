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Петербург оказался в числе трех лидеров по бронированию жилья в России летом

Опубликовано: 10 сентября 2026 15:05
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербург оказался в числе трех лидеров по бронированию жилья в России летом
фото legion-media
Что происходит на рынке летнего отдыха 

Северная столица стала вторым по популярности направлением в России летом 2026 года — на неё пришлось 12% всех бронирований жилья, подсчитали в сервисе "Отелло".

Лидером осталась Москва с 16%, а замыкают пятёрку Казань, Новосибирск и Нижний Новгород, который в этом году потеснил Адлер.

Гости города предпочитали останавливаться в среднем на три ночи — столько же, сколько в Адлере и Сочи.

Тренды бронирований

Больше половины заказов по стране — 53% — делали на бегу, менее чем за три дня до заезда. Зато заметно вырос интерес к апарт-отелям: их доля подскочила почти вдвое (+95%) по сравнению с прошлым летом.

Средняя продолжительность проживания по России составила два дня, то есть петербуржцы и гости города отдыхают дольше большинства.

Ранее «Городовой» рассказывал о главных маршрутах петербургского лета.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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