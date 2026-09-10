Не прохожу мимо строительных вёдер в «Светофоре»: на даче они заменяют сразу несколько полезных вещей

Как использовать строительные ведра из "Светофора" на даче

Обычно строительное ведро воспринимается как расходник для ремонта, но ему можно найти применение и на даче. Особенно это становится актуальным осенью, когда садоводам предстоит выполнить много дел.

Строительное ведро имеет значительный объем, простую форму и толстый пластик, поэтому оно легко станет помощником на участке.

Сбор урожая

В ведро из строительного магазина удобно складывать урожай. Особенно это касается кабачков, тыквы, яблок, огурцов и помидоров. Благодаря широкому дну появится возможность аккуратного распределения урожая, а значительный объем позволит реже ходить к погребу или сараю.

Хранение садового инвентаря

Ведра могут стать мобильными органайзерами, ведь они подойдут для хранения перчаток, инструментов, шпагата и прочих садовых вещей. Это позволит всегда держать нужные вещи под рукой, не терять их.

Если строительное ведро разместить на стене, то оно способно стать держателем для шланга. Шланг легко наматывать по кругу, а внутри можно хранить детали - муфты, переходники.

Кашпо для садовых культур

Большая емкость подойдет не только для цветов, но и для выращивания томатов, перцев, клубники. Важно обеспечить культурам хороший дренаж и подходящий грунт. На дне емкости необходимо сделать отверстия, что позволит удалять воду.

Важно: нельзя использовать для этой цели емкости из-под масел, красок и прочей химии.

Защита растений от холода

Если большое ведро перевернуть и поставить его над растением, то оно сможет временно защитить культуру от ветра, заморозков и росы.

Под таким укрытием может появляться конденсат, поэтому следует сделать вентиляционные отверстия с каждый стороны. Они должны иметь небольшой размер.

Для хозяйственных работ

Строительное ведро станет прекрасным вариантом для сбора ботвы, сорняков и прочего мусора растительного происхождения. Полное ведро легко переносить сразу к компостной яме.

Также в ведро можно складывать перегной, песок, щебень, почву и прочие материалы.

Что нужно учесть перед применением

Следует соблюдать осторожность с емкостями из-под бензина, масел, лака, краски и прочих химических жидкостей. Такие ведра не подойдут для урожая, растений.

Лучшим вариантом для работ станут новые емкости. Перед использованием ведро нужно вымыть и высушить. Если пластик начал трескаться, светлеть, то лучше отказаться от такой емкости.

Вывод

Ведро из строительного магазина может принести невероятную пользу каждому дачнику. Оно пригодится для сбора урожая, хранения инвентаря, выращивания культур и защиты растений от похолоданий. Тара должна быть безопасной, поэтому на данном вопросе не стоит экономить.

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