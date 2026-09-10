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Власти Ленобласти дали комментарий по поводу перебоев с топливом на АЗС

Опубликовано: 10 сентября 2026 16:25
 Проверено редакцией
Городовой ру
Власти Ленобласти дали комментарий по поводу перебоев с топливом на АЗС
фото legion-media
Почему на АЗС снова перебои с топливом

В Ленинградской области снова неспокойно с бензином: на ряде заправок снижены отгрузки, а кое‑где вводят ограничения.

Ситуация напоминает июльские проблемы — власти держат руку на пульсе и договариваются с операторами. Петербургу в этом плане чуть спокойнее, но отдельные сложности всё равно встречаются.

Что происходит в Ленобласти

По словам вице‑губернатора Егора Мищерякова, перебои связаны с логистическими сбоями из‑за проблем на перерабатывающих мощностях.

Сейчас ищут варианты перенаправить поставки и обеспечить приоритетное снабжение. На небольших АЗС обстановка напряжённее: там нередко ограничивают отпуск топлива, в том числе продажу в канистры.

Как обстоят дела в Петербурге

В городе ситуация стабильнее: жёсткие контракты с топливными компаниями позволяют держать резерв для экстренных служб и общественного транспорта. Очередей почти нет, но водители иногда жалуются на нехватку АИ‑95, АИ‑100 и дизеля — чаще всего это заметно в часы пик.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем в Ленобласти молодожёнам дарят путешествия и настольные игры.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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