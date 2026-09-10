Власти Ленобласти дали комментарий по поводу перебоев с топливом на АЗС

В Ленинградской области снова неспокойно с бензином: на ряде заправок снижены отгрузки, а кое‑где вводят ограничения.
Ситуация напоминает июльские проблемы — власти держат руку на пульсе и договариваются с операторами. Петербургу в этом плане чуть спокойнее, но отдельные сложности всё равно встречаются.
Что происходит в Ленобласти
По словам вице‑губернатора Егора Мищерякова, перебои связаны с логистическими сбоями из‑за проблем на перерабатывающих мощностях.
Сейчас ищут варианты перенаправить поставки и обеспечить приоритетное снабжение. На небольших АЗС обстановка напряжённее: там нередко ограничивают отпуск топлива, в том числе продажу в канистры.
Как обстоят дела в Петербурге
В городе ситуация стабильнее: жёсткие контракты с топливными компаниями позволяют держать резерв для экстренных служб и общественного транспорта. Очередей почти нет, но водители иногда жалуются на нехватку АИ‑95, АИ‑100 и дизеля — чаще всего это заметно в часы пик.
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