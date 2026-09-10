Скупаю в Fix Price пластиковые подносы по 10 штук - до кухни даже не доношу, нашел применение куда лучше

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Кошки нет, а наполнитель из Фикс Прайса скупаю пачками: 10 способов применения дома и на даче

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Скупаю в «Фикс Прайсе» кухонные прихватки, но не для плиты: как превратить их в стильный органайзер для прихожей

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200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает

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2 капли на губку и тру — и подоконники белее молока: без следов от горшков, желтизны и въевшейся пыли

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