Скупаю в Fix Price пластиковые подносы по 10 штук - до кухни даже не доношу, нашел применение куда лучше

В Fix Price (Фикс Прайс) продаются недорогие пластиковые подносы. Покупают их не только для кухни. Цветоводы оценили бюджетную находку и скупают легкие практичные подносы по несколько штук разом.
Подложка для горшков без блюдца
Если у цветочного горшка нет блюдца, вода после полива стекает на подоконник, пол или стол. Поднос решает эту проблему. Горшки компактно ставятся прямо на него. Поверхности остаются защищёнными от грязи и разводов. Такой поднос легко мыть, он не боится влаги и стоит копейки. При этом он красиво смотрится на подоконнике. Ширина подноса подходит для стандартного подоконника в многоэтажке.
Ёмкость для замешивания грунта
Второе применение — смешивание почвы для пересадки растений. В подносе удобно соединять грунт, песок, торф и удобрения, проводить пересадку. Смесь можно перемешивать руками или совком, при этом стол, пол и рабочая зона остаются чистыми. Готовая смесь не рассыпается по сторонам.
Опыт Артёма Петрова
Корреспондент "Городового" Артём Петров рассказывает, что его жена давно пользуется этим способом. Горшки без блюдец занимают меньше места, аккуратно стоят на подносе, и подоконник остаётся сухим. Еще один поднос она использует при пересадке растений.
Вывод
Обычный поднос из Fix Price — простая и дешёвая вещь, которая становится незаменимым помощником цветовода. Решение без лишних затрат, которое делает уход за растениями аккуратнее и проще.
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