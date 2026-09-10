Не рискуют и более осознанны: почему девочки взрослеют раньше мальчиков

Как гормоны и работа мозга влияют на развитие мальчиков и девочек

В седьмом классе разница между мальчиками и девочками особенно заметна. Девочки уже обсуждают моду, строят планы и выглядят по-взрослому. Мальчики в том же возрасте еще играют в «войнушку» и меряются силой. Кажется, будто перед вами дети разного возраста, хотя они ровесники. Природа действительно задумала взросление по разным графикам.

Что происходит в мозге

Синаптический прунинг — это процесс очистки мозга от лишних нейронных связей, при котором остаются только самые нужные. У девочек эта «генеральная уборка» начинается раньше, примерно в 10–11 лет. У мальчиков мозг продолжает накапливать связи до 14–15 лет, и только потом начинается чистка.

Поэтому девочка-подросток сначала подумает, а потом решит, обижаться или нет. Мальчик чаще действует по схеме «сначала разозлился, потом подумал». Это не про ум или воспитание — просто мозг еще не достроил мост между «хочу» и «надо».

Роль гормонов и эволюции

Эстроген у девочек усиливает действие окситоцина — гормона привязанности и эмпатии. Поэтому они быстрее учатся выстраивать социальные связи и понимать намеки.

Тестостерон у мальчиков толкает к риску, конкуренции и проверке границ. В 12–13 лет они запрограммированы выяснять, кто сильнее и смелее.

Эволюция объясняет разницу просто: у женщин окно возможностей для продолжения рода уже, поэтому природа торопит девочек. Мальчикам спешить некуда — их задача вырасти сильными и занять место в иерархии.

Влияние общества

Девочкам с детства внушают: «Ты же большая, будь умнее, помоги маме». Им раньше предъявляют взрослые требования. Мальчикам общество выдает индульгенцию: «Он же мальчик, пусть набегается». Так девочки взрослеют раньше, чтобы соответствовать ожиданиям, а мальчики дольше остаются беззаботными.