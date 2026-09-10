Проверьте свои математические навыки: решите пример (30 + 15) · 4 : 9 − (12 − 5) + 3

Решите задачку из школьной программы, в которой ошибаются почти все взрослые.

Кто из нас не помнит школьные годы, когда учительница вызывала к доске, а сердце колотилось от волнения? Мир вокруг исчезал, оставались только цифры, скобки и белый прямоугольник доски. И когда получался красивый круглый ответ, по спине пробегало довольное тепло. Мы предлагаем проверить свои навыки и решить пример за 14 секунд.

Условие задачи

(30 + 15) · 4 : 9 − (12 − 5) + 3 = ?

Попробуйте решить самостоятельно, не подглядывая в решение. Вспомните порядок арифметических действий.

Решение

Шаг 1. Вычисляем скобки:

30 + 15 = 45

12 − 5 = 7

Шаг 2. Умножение и деление (слева направо):

45 · 4 = 180

180 : 9 = 20

Шаг 3. Сложение и вычитание:

20 − 7 + 3 = 16

Верный ответ: 16.

Польза таких задач

Решение подобных примеров помогает поддерживать мозг в тонусе, развивает концентрацию и внимание к деталям. Регулярные упражнения с числами улучшают память и учат быстро находить решения в повседневных ситуациях — от подсчёта сдачи до планирования бюджета.

Вывод

Такие задания не только проверяют знание арифметики, но и напоминают о важности порядка действий. А главное — дарят то самое чувство удовлетворения, когда всё сходится.

Понравился пример? Тогда решите ещё одну задачку.