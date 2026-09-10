Проверьте свои математические навыки: решите пример (30 + 15) · 4 : 9 − (12 − 5) + 3

Кто из нас не помнит школьные годы, когда учительница вызывала к доске, а сердце колотилось от волнения? Мир вокруг исчезал, оставались только цифры, скобки и белый прямоугольник доски. И когда получался красивый круглый ответ, по спине пробегало довольное тепло. Мы предлагаем проверить свои навыки и решить пример за 14 секунд.
Условие задачи
(30 + 15) · 4 : 9 − (12 − 5) + 3 = ?
Попробуйте решить самостоятельно, не подглядывая в решение. Вспомните порядок арифметических действий.
Решение
Шаг 1. Вычисляем скобки:
30 + 15 = 45
12 − 5 = 7
Шаг 2. Умножение и деление (слева направо):
45 · 4 = 180
180 : 9 = 20
Шаг 3. Сложение и вычитание:
20 − 7 + 3 = 16
Верный ответ: 16.
Польза таких задач
Решение подобных примеров помогает поддерживать мозг в тонусе, развивает концентрацию и внимание к деталям. Регулярные упражнения с числами улучшают память и учат быстро находить решения в повседневных ситуациях — от подсчёта сдачи до планирования бюджета.
Вывод
Такие задания не только проверяют знание арифметики, но и напоминают о важности порядка действий. А главное — дарят то самое чувство удовлетворения, когда всё сходится.
Понравился пример? Тогда решите ещё одну задачку.