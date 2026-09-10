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Каждый пятый россиянин готов переехать в другой регион из-за работы

Опубликовано: 10 сентября 2026 17:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Каждый пятый россиянин готов переехать в другой регион из-за работы
фото legion-media
Почему все больше россиян готовы к релокации

Регионы России всерьёз взялись за привлечение кадров — и делают это красиво. Авито Работа вместе с агентством makelove запустили проект «Здесь я есть», презентовав его на ВЭФ‑2026.

Идея проста: показать, что жизнь вне мегаполисов — это не шаг назад, а наоборот, путь к качеству и балансу.

Почему люди готовы переезжать

Каждый пятый россиянин уже планирует или серьёзно рассматривает переезд ради работы. Летом 2026 года число резюме с готовностью к релокации выросло на 12%, а по рабочим и линейным позициям — сразу на 24%.

Чаще всего снимаются с места топ‑менеджеры, маркетологи, IT‑специалисты и водители. Самая мобильная группа — зумеры: среди молоджи от 18 до 24 лет 13% уже переехали, а 36% думают об этом.

Как устроен проект

В основе — лендинги с информацией о каждом регионе в одном окне: вакансии ключевых работодателей, истории сотрудников, возможности для образования и досуга. Всё, что нужно, чтобы принять решение о переезде, — в одном месте.

Регионы реально борются за людей — и это отличный шанс найти место, где и работа, и жизнь будут в радость.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге открылась новая смотровая площадка.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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