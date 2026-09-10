Чугунный казан снова будет как новый: народный метод очистки от гари

Чугунный казан после приготовления на открытом огне часто покрывается толстым слоем гари. Простые моющие средства в таких случаях бессильны. Но есть народный способ, который возвращает посуде первоначальную чистоту без лишних усилий — достаточно соды и силикатного клея.
Как приготовить раствор и очистить казан
- В ведре смешайте воду, около 250 г кальцинированной соды и силикатный клей, тщательно размешивая до однородности.
- Готовым раствором полностью заполните казан, чтобы жидкость покрыла загрязнённые участки.
- Ёмкость поставьте на огонь, доведите до кипения и кипятите 1 час.
- За это время сода и клей образуют щелочную среду, которая расщепляет жировые и углеродистые отложения.
- После кипячения казан снимите с огня и дайте остыть — горячий раствор продолжает действовать и без нагрева. Остаётся только слить жидкость и промыть посуду.
- Когда посуда остынет, жидкость слейте.
- Затем ёмкость промойте моющим средством — нагар легко отходит без усилий.
- Остатки удалите губкой, после чего ополосните под проточной водой.
Личный опыт корреспондента
Корреспондент «Городового» Евгения Сухова столкнулась с этой проблемой после дачного сезона. Её чугунный казан покрылся таким слоем гари, что она думала, его уже не спасти. Попробовала народный метод с содой и клеем — результат превзошёл ожидания. Внутренняя поверхность стала чистой, как после покупки, а на уборку ушло всего полтора часа без изнурительного оттирания.
Вывод
Сода и силикатный клей — доступный способ вернуть чугунному казану первоначальный вид. Процесс требует минимум усилий: час кипячения и обычная промывка возвращают посуде чистоту без дорогих средств и механического воздействия.
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