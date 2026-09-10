Городовой / Полезное / Чугунный казан снова будет как новый: народный метод очистки от гари
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры Полезное
Дачный туалет больше не строю из досок: модульный «конструктор» с Ozon собирается за пару часов – служит веками Новости Петербурга
Ленобласть вышла на первое место в России по производству яиц: 2,4 млрд штук Новости Петербурга
Никаких труб и электрики: теперь утепляю полы по финской технологии - дома тепло и осенью, и зимой Полезное
Продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 10%: какие марки просели сильнее Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Чугунный казан снова будет как новый: народный метод очистки от гари

Опубликовано: 10 сентября 2026 17:37
 Проверено редакцией
Чугунный казан снова будет как новый: народный метод очистки от гари
Чугунный казан снова будет как новый: народный метод очистки от гари
Городовой ру
Вернуть казану чистоту можно с помощью кальцинированной соды и силикатного клея без изнурительного оттирания.

Чугунный казан после приготовления на открытом огне часто покрывается толстым слоем гари. Простые моющие средства в таких случаях бессильны. Но есть народный способ, который возвращает посуде первоначальную чистоту без лишних усилий — достаточно соды и силикатного клея.

Как приготовить раствор и очистить казан

  1. В ведре смешайте воду, около 250 г кальцинированной соды и силикатный клей, тщательно размешивая до однородности.
  2. Готовым раствором полностью заполните казан, чтобы жидкость покрыла загрязнённые участки.
  3. Ёмкость поставьте на огонь, доведите до кипения и кипятите 1 час.
  4. За это время сода и клей образуют щелочную среду, которая расщепляет жировые и углеродистые отложения.
  5. После кипячения казан снимите с огня и дайте остыть — горячий раствор продолжает действовать и без нагрева. Остаётся только слить жидкость и промыть посуду.
  6. Когда посуда остынет, жидкость слейте.
  7. Затем ёмкость промойте моющим средством — нагар легко отходит без усилий.
  8. Остатки удалите губкой, после чего ополосните под проточной водой.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова столкнулась с этой проблемой после дачного сезона. Её чугунный казан покрылся таким слоем гари, что она думала, его уже не спасти. Попробовала народный метод с содой и клеем — результат превзошёл ожидания. Внутренняя поверхность стала чистой, как после покупки, а на уборку ушло всего полтора часа без изнурительного оттирания.

Вывод

Сода и силикатный клей — доступный способ вернуть чугунному казану первоначальный вид. Процесс требует минимум усилий: час кипячения и обычная промывка возвращают посуде чистоту без дорогих средств и механического воздействия.

Ранее мы рассказали, чем можно заменить клеёнку на кухне.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью