Чугунный казан снова будет как новый: народный метод очистки от гари

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Соду в клей больше не добавляю - нашел способ лучше: 1 щепотка "пыли" - детали соединяются намертво

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Плов любит не зиру, не барбарис, а эту пряность: рис ароматный и рассыпчатый, а вкус как из казана

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Марганцовка — в утиль: 1 обработка заменяет кипячение — фитофтора отступает, земля чернеет и пахнет

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Винни-Пух из ваты и Чебурашка у Да Винчи: как с помощью клея и фетра попасть на елку в Эрмитаж

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Не пустит корни и не высохнет даже в душной квартире: нашел способ сохранить чеснок до весны — нужна обычная пищевая сода

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