Миллиард направят на набережные: какие пляжи и скверы у воды изменятся в Петербурге

Какие объекты приведут в порядок

Смольный направил 1,2 млрд рублей на ремонт 12 набережных, пляжей и прибрежных парков. Финансирование выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, а список объектов пополнился.

Что уже готово

Комитет по благоустройству завершает работы поэтапно. На данный момент сданы пять площадок: пляжи «Новый» (101,8 млн рублей) и «Чудный» (124,8 млн рублей), Карпатский сквер (126,9 млн рублей), аллея Чернобыльцев (78,7 млн рублей) и сквер в Павловске (19,1 млн рублей).

Что впереди

В очереди — набережная реки Охты у шоссе Революции и общественное пространство на пересечении проспекта Героев и Дудергофского канала. Общая стоимость госконтрактов увеличилась на 28,1% — деньги пошли не только на старые объекты, но и на новые площадки.

Город активно вкладывается в прибрежные зоны, и это заметно: пляжи и скверы преображаются, а горожанам достаются новые места для отдыха. Если рядом с домом есть набережная в списке ремонта — стоит присмотреться, возможно, скоро там будет приятно гулять.

Ранее «Городовой» рассказывал, что помогает петербургской промышленности держаться на плаву в непростых условиях.