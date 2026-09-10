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Петербургская промышленность развивается вопреки непростой экономической ситуации

Опубликовано: 10 сентября 2026 23:13
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербургская промышленность развивается вопреки непростой экономической ситуации
фото legion-media
Что помогает петербургской промышленности держаться на плаву в непростых условиях

10 сентября Петербург отметил День промышленности. Сектор, где трудится каждый пятый горожанин, показал прирост 6,6% за семь месяцев 2026 года.

Город обходит общероссийский показатель, а локомотивами стали деревообработка, целлюлозно‑бумажное производство и выпуск металлических изделий.

«Силовые машины» и реновация ЛОМО

АО «Силовые машины» остаётся ведущим производителем энергетического оборудования в стране и входит в топ‑5 мировых игроков. В 2026 году загрузка производства выросла на 45%, а штат расширится на 1500 рабочих мест.

Ещё около 1200 вакансий даст реновация легендарного ЛОМО: на 17 гектарах завода до 2032 года появится кластер оптики и микроэлектроники с перспективными зарплатами.

Почему промышленность держится

Депутат ЗакСа Ирина Иванова называет три фактора: госзаказ, расширение особой экономической зоны и льготные займы Фонда развития промышленности.

В совокупности это позволяет предприятиям не просто держаться, а развиваться даже в непростых условиях. Губернатор Беглов, в свою очередь, подчеркнул, что у города есть ресурсы для сохранения позитивной динамики.

Ранее «Городовой» рассказывал о профессиях с зарплатой выше 200 тыс. рублей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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