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Накопительные счета теряют смысл: эксперты рассказали, куда переложить деньги, чтобы не проиграть инфляции

Опубликовано: 10 сентября 2026 21:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Накопительные счета теряют смысл: эксперты рассказали, куда переложить деньги, чтобы не проиграть инфляции
фото legion-media
Что делать со сбережениями

Держать крупные суммы на накопительных счетах стало невыгодно — банки снижают ставки вслед за Центробанком, а гибкие условия работают против вкладчика.

Эксперты советуют не вытаскивать деньги из банка, а зафиксировать доходность, пока это еще возможно. Главное — понять, куда и как переложить средства.

Почему накопительные счета проигрывают

Главный минус — банк вправе менять ставку в одностороннем порядке: открыли счет под 15%, через три месяца получаете 7%, и всё законно.

Заманчивые проценты действуют первые пару месяцев, потом падают до 6–9%, что не перекрывает инфляцию. А если баланс хоть на день просел, проценты начислят на минимальный остаток, а не на изначальную сумму.

Куда переложить деньги

Основную часть сбережений стоит отправить на срочные вклады — на полгода или год под 13–14%. Часть средств имеет смысл направить в облигации федерального займа или надежные корпоративные бумаги: при снижении ставок их цена на вторичном рынке растет.

Небольшую сумму на один-два месяца жизни лучше оставить на накопительном счете — это ликвидная подушка на всякий случай.

Как распределить средства

  • 60–70% — срочный вклад с фиксированной ставкой.
  • 20–30% — облигации для долгосрочного дохода.
  • 5–10% — накопительный счет для быстрого доступа.

Пропорции зависят от целей, но принцип один: не держите крупные суммы в инструментах с плавающей ставкой. Пока окна с 13–14% еще открыты, стоит зафиксировать доходность — через несколько месяцев такой возможности может не быть.

Ранее «Городовой» рассказывал о профессиях с зарплатой выше 200 тыс. рублей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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