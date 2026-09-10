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Что будет, если не выкопать картофель: ответ агронома со стажем – точка в сомнениях дачников поставлена

Опубликовано: 10 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Что будет, если не выкопать картофель: ответ агронома со стажем – точка в сомнениях дачников поставлена
Что будет, если не выкопать картофель: ответ агронома со стажем – точка в сомнениях дачников поставлена
Городовой ру
Можно ли оставить картофель в земле до следующего года

Нынешнее лето в большинстве российских регионов стало рекордным по объему выпавших осадков, что негативно отразилось на сельскохозяйственных показателях. Из-за переувлажнения почвы и распространения фитофтороза урожай картофеля сократился как минимум вдвое.

В связи с этим для многих дачников актуальным становится вопрос о возможности прорастания клубней, оставленных в почве на зиму. Агроном Ксения Давыдова поделилась своим мнением по этому поводу.

Оставленный в земле картофель способен перезимовать

В настоящее время клубни находятся в состоянии покоя, что позволяет им сохранять жизнеспособность вплоть до весны. В следующем году здоровые экземпляры прорастут, тогда как пораженные заболеваниями или поврежденные клубни подвергнутся гниению. При этом всходы появятся только после прогрева почвы до необходимых температур.

Ранее мы рассказали, почему нельзя брать бесплатные овощи у родственников и друзей.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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