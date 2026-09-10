Что будет, если не выкопать картофель: ответ агронома со стажем – точка в сомнениях дачников поставлена

Нынешнее лето в большинстве российских регионов стало рекордным по объему выпавших осадков, что негативно отразилось на сельскохозяйственных показателях. Из-за переувлажнения почвы и распространения фитофтороза урожай картофеля сократился как минимум вдвое.
В связи с этим для многих дачников актуальным становится вопрос о возможности прорастания клубней, оставленных в почве на зиму. Агроном Ксения Давыдова поделилась своим мнением по этому поводу.
Оставленный в земле картофель способен перезимовать
В настоящее время клубни находятся в состоянии покоя, что позволяет им сохранять жизнеспособность вплоть до весны. В следующем году здоровые экземпляры прорастут, тогда как пораженные заболеваниями или поврежденные клубни подвергнутся гниению. При этом всходы появятся только после прогрева почвы до необходимых температур.
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