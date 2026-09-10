Ни зелени, ни грязи: 2 простых способа очистить бутыль для воды – прослужит вдвое дольше

Как отмыть 20-литровые бутыли от налета

Пластиковые емкости для воды есть практически в каждом доме. Со временем на их стенках появляется зеленый налет. Особенно часто это происходит с бутылями объемом 19–20 литров. Очистить их довольно трудно: через узкое горлышко обычной щеткой трудно достать до всех стенок. Простые способы очистки предложил портал pogovorim.

Способ 1. Пищевая сода

Для 20-литровой бутыли нужно около 200 г соды. Соду смешайте с небольшим количеством воды до густой кашицы. Вылейте в бутыль, закройте крышкой и энергично взболтайте круговыми движениями. Оставьте на пару часов, чтобы сода удалила налет и уничтожила бактерии. После этого хорошо промойте водой. При сильном загрязнении процедуру повторите.

Способ 2. Соль и жидкость для мытья посуды

Насыпьте в бутыль 5–7 столовых ложек крупной соли и влейте 4 ст. ложки средства для мытья посуды. Закройте крышкой и интенсивно взболтайте. Соль работает как абразив. Моющее средство помогает убрать налет. Через несколько часов очень тщательно промойте бутыль. Важно смыть всю пену и запах.

Мнение Артема Петрова

Корреспондент Артем Петров использует пластиковые бутыли, чтобы возить в них питьевую воду с родника. Но они быстро стали покрываться зеленым налетом. Отмыть их Артем не мог. А чтобы не выбрасывать, делал из бутылей мини-теплицы. Теперь он намерен чистить бутыли с содой и дольше использовать тару для воды.

Вывод

Чистить емкости для воды нужно раз в 2–3 месяца. После мытья тару следует хорошо высушить. Тогда вода остается чистой, а пластик служит дольше.

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