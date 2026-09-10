Городовой / Полезное / Ни зелени, ни грязи: 2 простых способа очистить бутыль для воды – прослужит вдвое дольше
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры Полезное
Дачный туалет больше не строю из досок: модульный «конструктор» с Ozon собирается за пару часов – служит веками Новости Петербурга
Ленобласть вышла на первое место в России по производству яиц: 2,4 млрд штук Новости Петербурга
Никаких труб и электрики: теперь утепляю полы по финской технологии - дома тепло и осенью, и зимой Полезное
Продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 10%: какие марки просели сильнее Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Ни зелени, ни грязи: 2 простых способа очистить бутыль для воды – прослужит вдвое дольше

Опубликовано: 10 сентября 2026 18:30
 Проверено редакцией
Ни зелени, ни грязи: 2 простых способа очистить бутыль для воды – прослужит вдвое дольше
Ни зелени, ни грязи: 2 простых способа очистить бутыль для воды – прослужит вдвое дольше
Городовой ру
Как отмыть 20-литровые бутыли от налета

Пластиковые емкости для воды есть практически в каждом доме. Со временем на их стенках появляется зеленый налет. Особенно часто это происходит с бутылями объемом 19–20 литров. Очистить их довольно трудно: через узкое горлышко обычной щеткой трудно достать до всех стенок. Простые способы очистки предложил портал pogovorim.

Способ 1. Пищевая сода

Для 20-литровой бутыли нужно около 200 г соды. Соду смешайте с небольшим количеством воды до густой кашицы. Вылейте в бутыль, закройте крышкой и энергично взболтайте круговыми движениями. Оставьте на пару часов, чтобы сода удалила налет и уничтожила бактерии. После этого хорошо промойте водой. При сильном загрязнении процедуру повторите.

Способ 2. Соль и жидкость для мытья посуды

Насыпьте в бутыль 5–7 столовых ложек крупной соли и влейте 4 ст. ложки средства для мытья посуды. Закройте крышкой и интенсивно взболтайте. Соль работает как абразив. Моющее средство помогает убрать налет. Через несколько часов очень тщательно промойте бутыль. Важно смыть всю пену и запах.

Мнение Артема Петрова

Корреспондент Артем Петров использует пластиковые бутыли, чтобы возить в них питьевую воду с родника. Но они быстро стали покрываться зеленым налетом. Отмыть их Артем не мог. А чтобы не выбрасывать, делал из бутылей мини-теплицы. Теперь он намерен чистить бутыли с содой и дольше использовать тару для воды.

Вывод

Чистить емкости для воды нужно раз в 2–3 месяца. После мытья тару следует хорошо высушить. Тогда вода остается чистой, а пластик служит дольше.

Ранее Городовой рассказал, что добавить в лунку при посадке чеснока под зиму.

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью