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При посадке чеснока под зиму - крайне желательно: 3 компонента в лунку для крупных ядреных головок

Опубликовано: 10 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
При посадке чеснока под зиму - крайне желательно: 3 компонента в лунку для крупных ядреных головок
При посадке чеснока под зиму - крайне желательно: 3 компонента в лунку для крупных ядреных головок
Городовой ру
Чем заправить грядку под чеснок

Чтобы озимый чеснок вырос крупным, ядреным и хорошо хранился, важно правильно заправить грядку при посадке. Три проверенных компонента помогут создать идеальные условия: зубчик будет защищен от гнили, обеспечен питанием и получит достаточно воздуха для роста мощной корневой системы.

1. Речной песок — дренаж и защита от гниения

Чеснок не терпит застоя влаги. Если после осенних дождей или зимних оттепелей вода будет задерживаться у донца, зубчик загниет. Горсть песка на дне лунки создает дренажную подушку: лишняя влага уходит вниз, а корни остаются сухими и здоровыми. Кроме того, песок делает почву более рыхлой, и головкам легче наращивать массу.

2. Перегной или компост — основа питания

Это главный источник органики для чеснока. Перегной и компост содержат все необходимые микроэлементы, улучшают структуру почвы и делают ее более воздухопроницаемой. Одной горсти перегноя в лунку достаточно, чтобы обеспечить зубчик питанием на всю осень и дать мощный старт весной.

3. Древесная зола — калий, фосфор и защита от болезней

Зола — это природный источник калия и фосфора, которые отвечают за размер и плотность будущих головок. Столовая ложка золы в лунку укрепляет иммунитет растения, защищает его от грибковых заболеваний, а заодно улучшает вкус и лежкость урожая. В отличие от многих минеральных удобрений, зола не обжигает корешки даже при прямом контакте с зубчиком. Если почва на участке кислая, зола поможет ее раскислить.

Личный опыт Артема Петрова

Корреспондент «Городового» Артём Петров каждый год сажает озимый чеснок именно так — с песком, перегноем и золой. Артём рассказывает, что чеснок всегда вырастает крупный и ядреный. Весной идет в рост дружно, а головки получаются плотные, как на подбор — хоть на рынок вези.

Вывод

Правильная заправка лунки — это залог того, что весной вы получите мощные всходы, а к лету — крупные, ароматные головки, которые будут радовать вас до следующего урожая.

Ранее Городовой рассказал, какие сорта томатов можно выращивать дома в горшке.

Автор:
Артем Петров
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