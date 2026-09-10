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Хрустящие снаружи и сочные внутри — всего один ингредиент сделает котлеты идеальными – кулинарный лайфхак

Опубликовано: 10 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Хрустящие снаружи и сочные внутри — всего один ингредиент сделает котлеты идеальными – кулинарный лайфхак
Хрустящие снаружи и сочные внутри — всего один ингредиент сделает котлеты идеальными – кулинарный лайфхак
Городовой ру
Лайфхак по приготовлению котлет

У каждого кулинара есть свои профессиональные секреты приготовления котлет. Предлагаем вашему вниманию ингредиент, который обеспечит любимому блюду аппетитную хрустящую корочку и сохранит сочность.

Результат непременно превзойдет все ваши ожидания, а котлеты станут фаворитами даже у привередливой свекрови и капризных детей.

Добавление картофельного пюре в фарш предотвращает пересушивание мяса, одновременно формируя желаемую текстуру и обеспечивая нежность готового блюда.

Объем добавляемого пюре определяется индивидуально в зависимости от предпочтений по консистенции: увеличение доли картофеля способствует созданию более мягкой структуры котлет.

Картофельное пюре вводится в фарш и интенсивно взбивается руками до получения однородной структуры. После этого формируются котлеты и обжариваются привычным способом.

Ранее мы рассказали, какие специи любит плов.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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