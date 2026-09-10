Хрустящие снаружи и сочные внутри — всего один ингредиент сделает котлеты идеальными – кулинарный лайфхак

У каждого кулинара есть свои профессиональные секреты приготовления котлет. Предлагаем вашему вниманию ингредиент, который обеспечит любимому блюду аппетитную хрустящую корочку и сохранит сочность.
Результат непременно превзойдет все ваши ожидания, а котлеты станут фаворитами даже у привередливой свекрови и капризных детей.
Добавление картофельного пюре в фарш предотвращает пересушивание мяса, одновременно формируя желаемую текстуру и обеспечивая нежность готового блюда.
Объем добавляемого пюре определяется индивидуально в зависимости от предпочтений по консистенции: увеличение доли картофеля способствует созданию более мягкой структуры котлет.
Картофельное пюре вводится в фарш и интенсивно взбивается руками до получения однородной структуры. После этого формируются котлеты и обжариваются привычным способом.
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