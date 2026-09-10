Коровы на лугу, красный Зимний и архитектор с собачкой: Дворцовая площадь в деталях, которые вы могли не знать

Из пастбища для коров площадь превратилась в главный символ города.

Если вы приехали в Петербург впервые, вы гарантированно попадете сюда. Дворцовая площадь — это главное место города и его сердце. Здесь захватывает дух от масштаба, а истории хватит на целый детективный сериал.

Давайте разберемся, как строилось это чудо, и почему туристы толпами бегут сюда в любую погоду.

Как болотный луг стал главным местом страны

Трудно поверить, но триста лет назад на месте площади был просто огромный луг. Здесь не строили дома из соображений безопасности — вокруг Адмиралтейской крепости нужен был обзор для стрельбы.

На лугу паслись коровы и проходили войсковые учения.

Затем здесь решили сделать это место главным в империи. Сначала построили шикарный дворец, потом здание напротив, а в центр поставили гигантский монумент. Так луг превратился в главную площадь России.

Кстати, Дворцовая площадь огромна. Ее размер — 5,4 гектара. Она почти в два раза больше Красной площади в Москве!

Зимний дворец: дом царей и море сокровищ

Самое яркое здание здесь — Зимний дворец. Его построил знаменитый архитектор Растрелли. Раньше здесь жили русские императоры, а сейчас находится музей Эрмитаж.

Интересные факты о дворце:

Он не всегда был бирюзовым. При царях дворец перекрашивали много раз. Он был и желтым, и даже красно-коричневым. Современный цвет ему дали только после Великой Отечественной войны.

При царях дворец перекрашивали много раз. Он был и желтым, и даже красно-коричневым. Современный цвет ему дали только после Великой Отечественной войны. Внутри можно заблудиться. Во дворце больше 1000 комнат и 400 залов. Чтобы обойти всё и задержаться у каждого экспоната хоть на минуту, уйдет несколько лет.

Александровская колонна: 600 тонн без единого гвоздя

В самом центре площади стоит огромный гранитный столб. Это Александровская колонна — памятник победе над Наполеоном.

Это настоящий инженерный фокус! Колонна высотой с 15-этажный дом и весом в 600 тонн ничем не закреплена. Она держится только за счет своего огромного веса и точного расчета.

Когда колонну установили, горожане ужасно боялись ходить рядом. Все думали, что она упадет. Чтобы успокоить людей, архитектор Монферран каждый день специально гулял вокруг колонны со своей собачкой.

Здание Главного штаба и гигантская арка

Напротив дворца дугой стоит здание Главного штаба. Его длина почти 600 метров — это одно из самых длинных зданий в Европе.

Два крыла здания соединяет величественная Арка. Наверху стоит шестерка коней и крылатая богиня победы. Существует легенда, что архитектор Карл Росси был настолько уверен в прочности арки, что во время снятия лесов сам поднялся наверх и встал под скульптуру коней.

Революции, блокада и возвращение имени

Дворцовая площадь видела всю историю России.

В 1905 году здесь произошло печальное «Кровавое воскресенье».

В 1917 году отсюда штурмовали Зимний дворец.

После революции большевики переименовали её в площадь Урицкого.

В годы блокады Ленинграда площадь спасали всей страной. Колонну и скульптуры обшили деревянными щитами и мешками с песком. Историческое название «Дворцовая» площади вернули в 1944 году, сразу после снятия блокады.

Дворцовая сегодня: от «Алых парусов» до роллеров

Сегодня Дворцовая — это не просто музей под открытым небом, а любимое место жителей и гостей города.

Здесь проходят военные парады на 9 Мая, огромные концерты и знаменитый праздник выпускников «Алые паруса». А в обычные дни на площади катаются на роликах и скейтах, уличные музыканты поют песни под гитару, а туристы делают тысячи красивых фотографий.

Дворцовая площадь прекрасна в любое время года: и летом под белыми ночами, и зимой, когда в центре ставят главную новогоднюю елку Петербурга.

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