Почему груши снимают с ветки твердыми: секрет дозревания при хранении

Новости по теме

Обжариваю яблоки и груши с сахаром - получается янтарное варенье: в кастрюле такую вкуснятину не приготовить

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В сентябре из всех яблок варим янтарный сок: ни грамма сахара - не чета магазинной химозе

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Вот почему нельзя бесплатно брать яблоки, огурцы, перцы и груши у знакомых: пожалела миллион раз

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3 кг помидоров, 500 г яблок — и домашний кетчуп на зиму готов: густой без крахмала и вкуснее покупного

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Не на выброс и не в компост: вот как шведы используют лишние яблоки и груши с огорода - мудро и просто

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