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Почему груши снимают с ветки твердыми: секрет дозревания при хранении

Опубликовано: 10 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему груши снимают с ветки твердыми: секрет дозревания при хранении
фото legion-media
Это не прихоть, а грамотный подход, который продлевает срок хранения и сохраняет вкус

Груша — тот самый фрукт, который выгодно срывать недозрелым. Если дождаться мягкости прямо на дереве, мякоть быстро перегорает: становится рыхлой, коричневатой и почти безвкусной.

Поэтому опытные садовники снимают плоды твердыми и дают им дозреть в хранении — так груши остаются сочными и хрустящими гораздо дольше.

Почему так работает

Груша относится к климактерическим плодам: она способна дозревать уже после съема с ветки. Пока плод висит на дереве, внутри накапливается крахмал, а вот превращение крахмала в сахара и появление аромата запускаются только после сбора.

Это не хитрость, а естественная физиология — и грамотное использование этой особенности помогает сохранить урожай без потерь, - передает источник.

Как понять, что пора снимать

  • приподнимите грушу и слегка поверните — если плодоножка отделяется легко, без усилия, плод готов к съему;
  • надавите пальцем у основания черенка: легкая упругость без глубокой вмятины — верный сигнал;
  • цвет кожицы меняется с темно-зеленого на желтоватый, особенно заметно у плодоножки;
  • разрежьте тестовый плод: семечки побурели, а мякоть вокруг них еще не темная — идеальный момент;
  • если под здоровым деревом появились первые упавшие плоды, съемная зрелость уже наступила.

Как хранить и дозаривать

Для быстрого результата груши раскладывают в один слой при комнатной температуре — через 2–6 дней они станут сладкими и ароматными.

Для более долгого хранения подойдет прохладное темное место при 12–16 градусах: процесс растянется на 1–2 недели, зато мякоть останется плотной. Зимние сорта можно держать в холоде при 2–4 градусах до нескольких месяцев и доставать порциями по мере необходимости.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему дачники возрождают забытый фрукт из 80-х.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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