Гречка любит не соль, не масло, а другую специю: каша ароматная и рассыпчатая, а вкус ярче плова

Одна специя способна превратить обычную кашу в ароматное блюдо с восточным акцентом — это зира, которую также называют кумином.
Почему зира подходит к гречке
Зира обладает тёплым пряным ароматом с ореховыми и землистыми нотками. Она не перебивает характерный вкус гречки, а дополняет его, делая более глубоким и насыщенным.
Как правильно использовать
Для максимального эффекта берут цельные семена, а не молотую специю. Перед варкой их прогревают на сухой сковороде около двух минут до появления выраженного аромата. На стандартную кастрюлю гречки достаточно пол чайной ложки зиры. Добавляйте её в воду вместе с промытой крупой и варите как обычно.
Гречка приобретает пикантность и приятное послевкусие, оставаясь рассыпчатой. Такой гарнир хорош сам по себе и как основа для мясных или овощных блюд.
Совет
Не пропускайте этап прогревания на сковороде — именно он раскрывает эфирные масла и делает вкус ярче. Попробуйте однажды, и вы уже не вернётесь к пресной гречке.