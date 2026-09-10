Почему нельзя мыть сырую курицу перед готовкой: предостережение для всех хозяек

К каким проблемам может привести мытье курицы - от этого не застрахованы даже аккуратные хозяйки

После покупки курицы многие хозяйки начинают ее мыть. В этот момент летят брызги, в которых есть миллионы невидимых бактерий. Они оказываются не только на раковине, но и на гарнитуре, кружках и даже в салате.

Известный врач Александр Мясников также советует отказаться от мытья куриного мяса. Об этом он заявил в программе на платформе “Смотрим” и “Россия 1”.

Кухонный апокалипсис

Практика показывает, что у 60% людей, которые занимаются мытьем курицы, бактерии оказываются в готовых блюдах. Брызги от струи воды способны разлетаться на 2-3 метра, при этом в них может находиться не только сальмонелла, но и кампилобактер. Именно эти бактерии часто приводят к отравлениям.

Полоскание не сможет убрать бактерии, ведь оно их просто разбрасывает по кухне. Роскачество заявляет, что люди, которые мыли курицу перед готовкой, в 25% случаев сталкивались с инфекцией от сальмонеллы. Получается, что заболевает каждый четвертый человек, сообщает канал "Популярная наука".

В США ситуация с отравлениями находится еще на более печальном уровне. Хозяйки там уверены, что курица нуждается в мытье перед каждым приготовлением. Ежегодно в больницах оказывается около 128 тысяч человек.

Что происходит при инфекции

Сальмонеллез может проявиться уже через 6 часов после заражения. У человека возникает тошнота и рвота, резко повышается температура, наблюдаются боли в животе и голове.

Кампилобактериоз считается еще более опасным. Он приводит к болям в животе, диарее. В некоторых случаях развивается синдром Гийена-Барре, что приводит к параличу мышц.

Температура гибели бактерий

Вода не способна убить бактерии, но этого можно добиться с помощью нагрева. При 75 градусах кампилобактер и сальмонелла погибают за несколько секунд. При 70 градусах для уничтожения сальмонеллы понадобится 5-10 минут. Кампилобактер является менее живучим, поэтому ему достаточно всего 60 градусов в течение одной минуты.

В Роспотребнадзоре советуют соблюдать температуру внутри курицы в 85 градусов, что позволит перестраховаться. Также важно иметь отдельную доску для разделки мяса, мыть руки в течение 20 секунд и почаще менять губку для посуды.

Вывод

Курица является безопасным мясом, если научиться ее правильно готовить. Не стоит мыть тушку водой, так как это не уничтожит бактерии, а только позволит им распространиться по кухне.

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