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Ножи мясорубки будут резать, как скальпель хирурга: быстрые способы заточки подручными средствами

Опубликовано: 5 сентября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Ножи мясорубки будут резать, как скальпель хирурга: быстрые способы заточки подручными средствами
Ножи мясорубки будут резать, как скальпель хирурга: быстрые способы заточки подручными средствами
Городовой ру
Простые способы вернут технике остроту без замены деталей. 

Мясорубка перестала давать ровный фарш, крутится с трудом, а мясо выходит волокнистым? Причина — затупились нож и решётка. Менять их не обязательно: достаточно 10–15 минут на заточку. Важно обрабатывать обе детали — только вместе они дают нужное прилегание и качество, пишет pogovorim.by.

Наждачная бумага и точильный камень

Инструкция:

  1. Возьмите наждачную бумагу зернистостью 150–240 и приклейте её скотчем к ровной поверхности — стеклу, зеркалу или керамической плитке.
  2. Слегка смочите бумагу водой. Перед заточкой тщательно вымойте нож и решётку от жира и полностью просушите их.
  3. Прижмите каждую деталь рабочей стороной к наждачной бумаге и водите круговыми движениями с лёгким равномерным нажимом.
  4. Нож обрабатывайте около 5 минут — его поверхность должна приобрести ровный металлический блеск.
  5. После заточки тщательно промойте детали, чтобы удалить металлическую и абразивную пыль.

Для более гладкого результата начните с более грубой бумаги, а закончите мелкозернистой. Если используете точильный камень, смочите его водой, положите на него нож плоской рабочей стороной и обрабатывайте круговыми движениями до 10 минут, затем повторите с решёткой. Следите, чтобы вся плоскость детали постоянно соприкасалась с камнем.

Экспресс-методы: кружка и сухари

Для быстрой правки ножа мясорубки подойдёт даже обычная керамическая посуда. Переверните кружку или тарелку и используйте шероховатый ободок на донышке — несколько круговых движений восстановят остроту при небольшом затуплении.

Если разбирать мясорубку нет времени, пропустите через неё 2–3 горсти сухарей. Они действуют как натуральный абразив: снимают заусенцы и подправляют режущие кромки, а на выходе вы получаете ещё и готовую панировку.

Личный опыт автора

В прошлом году моя мясорубка начала «капризничать» — фарш выходил комками, а мотор гудел с перегрузкой. Я решила не покупать новые детали, а попробовать заточить нож на наждачной бумаге. Через 5 минут работы детали стали гладкими, и мясорубка заработала как новая. Теперь проверяю остроту раз в пару месяцев и трачу на это минимум времени.

Вывод

Ничего сложного в заточке ножа и решётки мясорубки нет: 10–15 минут, и можно обойтись без специального оборудования. Наждачная бумага, точильный камень или керамическая кружка — всё, что может понадобиться. Регулярный уход не только продлевает жизнь мясорубке, но и сохраняет качество фарша на высоком уровне.

Ранее Городовой рассказал, для чего хозяюшки надевают бутылку на руку.

Автор:
Евгения Сухова
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