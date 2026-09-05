Кошки нет, а наполнитель из Фикс Прайса скупаю пачками: 10 способов применения дома и на даче

Используем наполнитель для кошек не по назначению - ценные лайфхаки

Если человек, у которого нет кошки, покупает наполнитель, то знакомые начинают крутить у виска. Но дешевые древесные гранулы способны решить сразу несколько проблем - от запотевания окон в автомобиле до создания грунта для рассады. Портал progorod43.ru со ссылкой на "Юга.ру" поделился основными способами использования кошачьего наполнителя, который можно купить в любом зоомагазине, “Светофоре”, FixPrice и прочих магазинах всего за 40-60 рублей.

Какой наполнитель лучше использовать

Идеальный вариантом станет древесный наполнитель, который сделан из прессованных опилок. Силикагелевый использовать не стоит, так как он стоит дороже, а также имеет в составе химические компоненты, которые не разлагаются. Древесный станет идеальным вариантом из-за натуральности, хорошей впитываемости и гипоаллергенности. Для каких целей он подойдет?

От запотевания стекол в машине

В дождливую погоду и зимой окна часто потеют, при этом водителей не спасает даже печка. Помочь в такой ситуации может мешочек из ткани или носок, который заполнен древесным наполнителем. Его нужно завязать, положить под сиденье.

От неприятного запаха в туалете

Владельцы частных домов с уличным туалетом хорошо понимают, о чем речь. Можно заполнить ведро с наполнителем в туалете, что позволит гранулам впитать запахи. Также можно высыпать наполнитель в выгребную яму. Эффекта хватит на несколько недель.

От запаха в холодильнике

Если в холодильнике не выветривается неприятный запах, то пригодится наполнитель. Достаточно рассыпать гранулы по блюдцам, поставить на полки. Через несколько часов никаких посторонних “ароматов” не будет. Менять наполнитель нужно всего раз в 2-3 недели.

Грунт для рассады

Обычный кошачий наполнитель идеально подойдет для рассады огурцов, томатов, арбузов, дынь, кабачков, перцев. После увлажнения опилки хорошо держат воду, способствуют быстрому развитию корневой системы. Рассада в такой среде не гниет, не болеет.

Хранение вещей и сушка обуви

Если промокли ботинки, то достаточно насыпать наполнитель в носки, засунуть в обувь и оставить в таком виде на ночь. Уже к утру обувь станет полностью сухой. Также гранулы подойдут для удаления затхлого запаха в шкафах. Особенно лайфхак будет полезен для садовых домов, в которых зимой никто не живет.

Для декора и мангала

Кошачий наполнитель хорошо горит, поэтому он подойдет для розжига мангала вместо газет или сомнительных жидкостей. Также им можно набивать декоративные украшения, различные поделки.

Для гаража

Наполнитель без проблем впитывает машинное масло, бензин, поэтому можно не бояться, если они прольются на пол.

От мышей в доме

Использованным древесным наполнителем можно отпугнуть мышей. Грызуны чувствуют запах кошки, из-за чего стараются держаться от дома подальше.

Вывод

Древесный наполнитель можно покупать даже в том случае, если у вас нет кошки. Одной упаковки может хватить на несколько месяцев. Он пригодится не только на даче, но и дома. Не стоит осуждать людей без кошек, которые покупают наполнитель. Есть вероятность, что они просто являются хозяйственными.

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