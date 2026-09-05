Теплицы из поликарбоната больше не в моде: вот чем их заменяют — крепче, надёжнее и практичнее

Материал, который используют в строительстве стадионов, появляется на дачах

Найдена альтернатива привычным теплицам. Сотовый поликарбонат постепенно уступает место ETFE-плёнке — материалу, который дольше служит, лучше пропускает свет и не требует сложного ухода. По данным progorod43, это покрытие уже используют в крупных теплицах и оранжереях, и, вероятно, именно за ним будущее загородного огородничества.

Что такое ETFE-плёнка

ETFE (этилен-тетрафторэтилен) — лёгкая прозрачная мембрана. Внешне она напоминает обычную полиэтиленовую плёнку, но по своим свойствам превосходит её в разы. Материал нашёл применение в сельском хозяйстве, а также в архитектуре — им покрывают даже стадионы.

Основные преимущества

ETFE-плёнка пропускает до 95% солнечного света. Растения получают максимум естественного освещения, что напрямую влияет на скорость роста и урожайность.

Поликарбонат мутнеет, желтеет и начинает задерживать часть ультрафиолета. ETFE не создаёт парникового эффекта, не перегревается на солнце. Конденсат на нём не скапливается, меньше влажность - меньше рисков развития грибка.

ETFE-мембрана устойчива к ветру, граду, выдерживает шапки снега и скачки температур. Материал остаётся гибким и не трескается на морозе. Благодаря эластичности его можно натягивать на арочные и купольные конструкции, он очень легкий и почти не создает нагрузки на каркас.

Срок службы ETFE-плёнки достигает 20–30 лет. Поликарбонат теряет свои свойства уже через 5–7 лет. Поверхность ETFE-мембраны быстро очищается: пыль смывает дождь естественным образом.

Где уже используют ETFE

Сегодня ETFE-плёнку активно применяют в крупных агрокомплексах, ботанических садах и на стадионах по всему миру. В России её тоже начинают использовать фермеры, которые делают ставку на долгосрочные вложения. Пока на дачных участках материал встречается редко, но специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы его популярность будет расти.

Личный опыт

Корреспондент «Городового» Артём Петров, который несколько лет назад установил на своём участке теплицу из сотового поликарбоната, признаётся: за это время покрытие заметно потускнело, а в нескольких местах появились микротрещины. Он уже задумывался о замене, но не хотел снова связываться с поликарбонатом. Узнав об ETFE-плёнке, Артём внимательно изучил её характеристики и пришёл к выводу, что этот материал действительно может стать долгосрочным решением.

Вывод

ETFE дороже на старте, но срок службы и стабильность характеристик окупают вложения. Монтаж требует специальных навыков, но постепенно материал становится доступнее.

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