2 таблетки на литр воды – спатифиллум мигом разрастется, выпускает белые паруса даже зимой

Как стимулировать цветение женского счастья

Спатифиллум — одно из самых популярных комнатных растений. Его ценят за тёмную глянцевую листву и нежные белые цветы, похожие на маленькие паруса. Однако многие цветоводы жалуются: растение не цветёт годами, что бы они ни делали. Горшок переставляют в другое место, меняют полив, вносят удобрения, а спатифиллум не наращивает деток и не выпускает бутонов.

Почему спатифиллум не цветёт

Очень часто причина "бунта" кроется в грунте, пишет автор канала Собираем урожай. Чаще всего при посадке используют универсальный нейтральный субстрат, который подходит для большинства комнатных растений. Но спатифиллум — выходец из болотистых мест, и его корни привыкли к слегка подкисленной среде. В нейтральной земле он чувствует себя некомфортно, отказывается расти и цвести.

Как стимулировать цветение без пересадки

Если пересаживать растение в ближайшее время не планируется (а многие цветоводы откладывают пересадку до весны), ситуацию можно исправить с помощью полива. Достаточно два раза в месяц подкислять воду для полива. Для этого подходит:

лимонная кислота — половина чайной ложки на литр воды;

янтарная кислота — две таблетки на литр воды;

аскорбиновая кислота — две таблетки на литр воды.

Подкисление постепенно меняет реакцию почвы в нужную сторону и создает комфортные условия для корней.

Какие удобрения выбрать

Не менее важен и выбор удобрения. Спатифиллум не любит избытка подкормок и может отреагировать на него морщинистыми, деформированными листьями. Обычно используют комплексное удобрение с формулой 20:20:20, но концентрацию следует уменьшать в три–четыре раза по сравнению с инструкцией. Если такого удобрения нет под рукой, подойдёт чередование жидких подкормок для декоративно-лиственных и цветущих растений — также в сниженной дозировке.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Артём Петров рассказывал, что его мама уже много лет выращивает спатифиллумы и всегда пересаживает их из магазинного универсального грунта в специальный субстрат для цветущих растений. Кроме того, она периодически поливает цветы водой с добавлением янтарной кислоты. По её словам, эти простые меры помогают поддерживать почву в нужном состоянии, и спатифиллумы у неё регулярно цветут, радуя крупными белыми соцветиями.

Вывод

Чтобы дождаться цветения спатифиллума, достаточно помнить о двух простых правилах: подкислять почву и не перекармливать растение удобрениями. Своевременная замена грунта на более подходящий и аккуратные подкормки создадут те самые условия, в которых спатифиллум чувствует себя как дома и обязательно зацветает.

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