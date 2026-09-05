Заливной пирог с капустой за полчаса: добавьте этот ингредиент — начинка будет ярче и вкуснее

Заливной пирог представляет собой универсальное и быстрое в приготовлении блюдо, способное удовлетворить потребности любого кулинара. Он может быть приготовлен с использованием различных ингредиентов, включая овощи, мясо или ягоды. В данном руководстве мы рассмотрим вариант приготовления с капустой.
Ингредиенты:
- Мука — 6 столовых ложек;
- Сметана с высоким процентом жирности — 5 столовых ложек;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Сода — 10 граммов;
- Яйца — 2 штуки.
Для начинки:
- Капуста — 300 граммов;
- Лук репчатый — 1 штука;
- Морковь — 1 штука;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Куркума — 1/3 чайной ложки;
- Свежая зелень;
- Яйца, сваренные вкрутую — 3 штуки;
- Соль.
Процесс приготовления начинки начинается с последовательного обжаривания репчатого лука, натертой моркови и нашинкованной капусты на сковороде. Затем добавляются специи и куркума, которая придаст начинке более насыщенный цвет и изысканный вкус. В завершение вводятся измельченные вареные яйца. Начинка тщательно перемешивается и охлаждается до комнатной температуры.
Для приготовления теста в глубокую емкость кладется сметана, соль, сахар и примерно половина указанного объема муки. Все компоненты тщательно перемешиваются миксером на низкой скорости до получения однородной консистенции.
Затем вводятся яйца, перемешиваются, после чего добавляются оставшаяся мука и сода. Тесто считается готовым.
Форма для выпечки предварительно смазывается маслом. Далее на дно формы выливается часть теста, поверх которой равномерно распределяется начинка. Оставшаяся часть теста аккуратно выливается сверху, полностью покрывая начинку.
Выпекать пирог необходимо в течение 25 минут при температуре 180 градусов Цельсия.
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