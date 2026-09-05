Смешала кабачки с овсянкой и яйцом — через 35 минут на столе «Гнезда»: сытно, вкусно и без муки

Из кабачков, овсяных хлопьев и яиц можно сделать “Гнезда”, которые по вкусу напомнят оладьи. Но это блюдо готовится без муки, что станет большим преимуществом для многих хозяек.
Блюдо подойдет для завтрака или легкого ужина, когда хочется вкусной и полезной еды без лишней возни. Получаются золотистые, хрустящие “Гнезда” с нежной сердцевиной и сырным вкусом. Блюдо просто тает во рту.
Ингредиенты:
- кабачки - 2 штуки;
- овсяные хлопья - 1 стакан;
- сыр - 100 г;
- куриное яйцо - 2 штуки;
- зелень, соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
Молодые кабачки натрите на терке, отожмите массу и слейте лишний сок. Добавьте яйца, овсянку, измельченную зелень и сыр. Хорошо перемешайте, всыпьте соль и перец по вкусу.
Смажьте формочки подсолнечным маслом, выложите кабачковую массу и сформируйте гнезда. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут. У готового блюда должна появиться румяная корочка. Подавать “Гнезда” следует только в горячем виде, сообщает news.ru.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова часто готовит такие “Гнезда” на ужин. Блюдо получается низкокалорийным, но сытным из-за хлопьев в составе.
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