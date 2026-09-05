Вкусная килька без привкуса: Роскачество назвало лучшие консервные бренды – берите смело

Килька в томате будет свежая и вкусная: запомните 3 простых правила выбора

Роскачество провело масштабную проверку консервированной кильки в томатном соусе. Эксперты оценили продукцию десяти брендов по 53 показателям – от свежести до вкуса и соотношения ингредиентов. Все консервы признаны безопасными, но далеко не все оказались идеальными. Ознакомьтесь с результатами, чтобы выбрать лучший вариант на полке магазина.

Что проверяли и у кого нашли нарушения

Специалисты Роскачества оценивали свежесть, вкус, запах и цвет рыбы, а также соответствие состава ГОСТу. Выяснилось, что часть производителей не доложила кильку до положенных 70% – это консервы «Беринг», «Вкусные консервы» и «Знак качества». У брендов «Ультрамарин» и «Белый кит», наоборот, рыбы оказалось больше нормы. А в «Беринге» не хватило ещё и томатной пасты.

Кто оказался лучшим по вкусу и составу

По итогам проверки лидерами рейтинга стали марки «Пролив» и «За Родину» – именно им эксперты присудили первое место. Самой вкусной и ароматной кильку признали у производителей «Пелагус», «За Родину» и «Вкусные консервы». По содержанию фосфора выделился «Белый кит». Однако у пяти торговых марок эксперты обнаружили горьковатый привкус, у одной – кислый. Любопытная деталь: цена никак не повлияла на качество – дорогие и дешёвые консервы набрали почти одинаковое количество баллов.

Итоги рейтинга и что выбрать

Несмотря на высокие оценки, ни одна марка не удостоилась российского Знака качества – требования организации оказались строже. Тем не менее все исследованные консервы безопасны для здоровья. Если хотите взять лучший вариант, присмотритесь к «Проливу» или «За Родину». При этом не ориентируйтесь на цену – она не гарантирует превосходства.

Вывод

Роскачество помогло отделить достойные консервы от посредственных, но все они безопасны для стола. Лучший выбор – «Пролив» или «За Родину». Не переплачивайте за бренд: цена не отражает реального качества. Сверяйтесь с рейтингом и покупайте продукт с умом.

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