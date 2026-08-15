Чистый шоколад без пальмы: Роскачество назвало лучшие шоколадные бренды - смело берите себе и детям

На полках магазинов — десятки шоколадных плиток: яркие упаковки, знакомые названия, заманчивые скидки. Но красивая обёртка не гарантирует, что внутри — качественный продукт.
Эксперты Роскачества напоминают: чтобы не ошибиться, нужно смотреть не на бренд, а на состав и цифры на обороте.
Что должно быть в составе — и чего там быть не должно
Главный ориентир — первые строчки списка ингредиентов. Если на первом месте стоит «какао тёртое» или «какао-масло», перед вами достойный вариант. А вот если первым идёт «сахар», скорее всего, это просто сладкая масса с шоколадным оттенком.
Критично проверить жирную составляющую: в настоящем шоколаде не бывает эквивалентов какао-масла, пальмового, соевого или хлопкового масла. Их присутствие — признак кондитерской плитки. Небольшое количество соевого лецитина допустимо, а вот обилие «Е»-добавок — повод задуматься.
Процент какао: какая цифра считается хорошей
Для молочного шоколада хорошим показателем считается содержание какао не ниже 25–30 %. Чем цифра выше, тем глубже вкус. Например, «Алёнка» с 37 % какао показала хороший состав по данным проверок.
Для тёмного и горького шоколада планка начинается от 55 %, а для насыщенного вкуса лучше искать 70–85 %. В таких плитках меньше сахара и больше какао-масла — отсюда и терпкий, благородный вкус.
На что смотреть у полки: короткий чек-лист
- первым ингредиентом должно быть какао, а не сахар — это главный маркер качества;
- в составе не должно быть заменителей какао-масла и растительных жиров — пальмовое масло сразу снижает ценность продукта;
- обращайте внимание на процент какао: для молочного — от 25 %, для тёмного — от 55 %; помните, что цена часто отражает долю дорогого какао-масла в составе.
Вывод
Выбрать хороший шоколад несложно, если не вестись на яркую упаковку, а опираться на состав и процент какао. Эти простые критерии помогают отсеять дешёвые имитации и взять продукт, который действительно порадует вкусом. Такой шоколад можно без опасений предлагать и взрослым, и детям — в умеренных количествах.
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