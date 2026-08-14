Токарный станок Петра, квартира Пушкина и гигантская «кукурузина»: как успеть все за выходные в Петербурге

В Санкт-Петербурге за два дня можно объединить прошлое и будущее в одной поездке.

Петербург бывает разным. В нём легко дрейфовать между исторической классикой и ультрасовременным драйвом.

Аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева рассказала "Городовому", куда отправиться, если у вас есть всего 48 часов.

День 1. Питер исторический: от Петра I до Пушкина

Начнем с классики. Но без банальных очередей в Главный штаб.

Утренний портал в XVIII век: Зимний дворец Петра I

Мало кто знает, что настоящий дворец Петра I спрятан прямо под зданием Эрмитажного театра. Это не гигантский музей, а очень личное пространство.

"Это место настоящий портал в первые годы существования города. Здесь вы почувствуете дух эпохи, увидите, как жил и работал Пётр Великий, и поймёте, какой энергией и волей создавался город", - говорит эксперт.

Прогулка вдоль каналов

От Зимнего дворца Петра I до следующей точки — 15 минут пешком. Идите вдоль Зимней канавки к Мойке. Это самый открыточный и тихий маршрут центра.

Полдень с поэтом: Квартира Пушкина на Мойке, 12

Это последняя квартира Пушкина. Именно отсюда он уезжал на фатальную дуэль.

Внутри сохранили всё: от личного кабинета до дивана, на котором умер поэт. Часы в доме навсегда остановлены на 2:45 дня — времени его смерти.

Экскурсия трогает за душу даже тех, кто давно забыл школьную программу по литературе.

Вечер: тишина и ужин

После таких эмоций нужно перевести дух. Не бегите больше ни в какие музеи. Поужинайте в уютном месте на Фонтанке или загляните за горячими пышками на Большую Конюшенную.

День 2. Петербург современный: стекло, бетон и авангард

Переключаем тумблер. Сегодня город покажет свой характер XXI века.

Утро у моря: «Лахта Центр»

Самый высокий небоскреб Европы виден издалека. Возле него обустроили отличную современную набережную.

Здесь приятно прогуляться у самого залива, посмотреть на гигантскую «кукурузину» и сделать футуристичные фото.

Интересный факт: Станция метро «Зенит» неподалеку оформлена в стиле космического корабля. Если едете на метро, выходите прямо там.

День в мире идей: Музей «Эрарта»

Это самый крупный частный музей современного искусства в России. Здесь 5 этажей, на которых есть всё: от живописи и скульптур до безумных инсталляций.

"Это же первый музей современного искусства! Здесь одна экспозиция сменяет другую, новые формы диктуют новый взгляд, смелость искусства граничит с гениальностью, а иногда увиденное приводит в замешательство. И это отлично, будущее непредсказуемо, в этом его очарование", - говорит Анна Богачева.

Главные лайфхаки для поездки:

Одежда. В Питере ветрено всегда. Даже летом берите с собой ветровку или свитер, особенно для прогулок у моря на второй день. Билеты. В Зимний дворец Петра I и на Мойку, 12 пускают только небольшими группами. Покупайте билеты заранее через интернет. Транспорт. Между локациями второго дня удобнее всего передвигаться на метро, чтобы сэкономить время.

Ранее «Городовой» рассказывал про секрет названия реки Мойки.