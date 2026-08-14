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Токарный станок Петра, квартира Пушкина и гигантская «кукурузина»: как успеть все за выходные в Петербурге

Опубликовано: 14 августа 2026 17:46
 Проверено редакцией
Токарный станок Петра, квартира Пушкина и гигантская «кукурузина»: как успеть все за выходные в Петербурге
Токарный станок Петра, квартира Пушкина и гигантская «кукурузина»: как успеть все за выходные в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Санкт-Петербурге за два дня можно объединить прошлое и будущее в одной поездке.

Петербург бывает разным. В нём легко дрейфовать между исторической классикой и ультрасовременным драйвом.

Аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева рассказала "Городовому", куда отправиться, если у вас есть всего 48 часов.

День 1. Питер исторический: от Петра I до Пушкина

Начнем с классики. Но без банальных очередей в Главный штаб.

Утренний портал в XVIII век: Зимний дворец Петра I

Мало кто знает, что настоящий дворец Петра I спрятан прямо под зданием Эрмитажного театра. Это не гигантский музей, а очень личное пространство.

"Это место настоящий портал в первые годы существования города. Здесь вы почувствуете дух эпохи, увидите, как жил и работал Пётр Великий, и поймёте, какой энергией и волей создавался город", - говорит эксперт. 

Прогулка вдоль каналов

От Зимнего дворца Петра I до следующей точки — 15 минут пешком. Идите вдоль Зимней канавки к Мойке. Это самый открыточный и тихий маршрут центра.

Полдень с поэтом: Квартира Пушкина на Мойке, 12

Это последняя квартира Пушкина. Именно отсюда он уезжал на фатальную дуэль.

Внутри сохранили всё: от личного кабинета до дивана, на котором умер поэт. Часы в доме навсегда остановлены на 2:45 дня — времени его смерти.

Экскурсия трогает за душу даже тех, кто давно забыл школьную программу по литературе.

Вечер: тишина и ужин

После таких эмоций нужно перевести дух. Не бегите больше ни в какие музеи. Поужинайте в уютном месте на Фонтанке или загляните за горячими пышками на Большую Конюшенную.

День 2. Петербург современный: стекло, бетон и авангард

Переключаем тумблер. Сегодня город покажет свой характер XXI века.

Утро у моря: «Лахта Центр»

Самый высокий небоскреб Европы виден издалека. Возле него обустроили отличную современную набережную.

Здесь приятно прогуляться у самого залива, посмотреть на гигантскую «кукурузину» и сделать футуристичные фото.

  • Интересный факт: Станция метро «Зенит» неподалеку оформлена в стиле космического корабля. Если едете на метро, выходите прямо там.

День в мире идей: Музей «Эрарта»

Это самый крупный частный музей современного искусства в России. Здесь 5 этажей, на которых есть всё: от живописи и скульптур до безумных инсталляций.

"Это же первый музей современного искусства! Здесь одна экспозиция сменяет другую, новые формы диктуют новый взгляд, смелость искусства граничит с гениальностью, а иногда увиденное приводит в замешательство.

И это отлично, будущее непредсказуемо, в этом его очарование", - говорит Анна Богачева. 

Главные лайфхаки для поездки:

  1. Одежда. В Питере ветрено всегда. Даже летом берите с собой ветровку или свитер, особенно для прогулок у моря на второй день.
  2. Билеты. В Зимний дворец Петра I и на Мойку, 12 пускают только небольшими группами. Покупайте билеты заранее через интернет.
  3. Транспорт. Между локациями второго дня удобнее всего передвигаться на метро, чтобы сэкономить время.

 Ранее «Городовой» рассказывал про секрет названия реки Мойки.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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