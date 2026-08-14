Август без купания: в Петербурге и области забраковали абсолютно все пляжи

Специалисты не одобряют качество воды на пляжах.

Последние новости от санитарных врачей совсем не радуют.

Если вы планировали освежиться в местном озере или Финском заливе, то специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, это не одобряют.

Ноль чистых водоемов из сорока двух

Специалисты Роспотребнадзора проверили воду на всех официальных пляжах региона. Результаты свежих проб оказались плачевными.

Ни один водоем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не соответствует нормам безопасности.

В Петербурге проверку провалили все 22 пляжа. Купаться запрещено везде: от Суздальских озер до пляжей Курортного района на Финском заливе.

В Ленинградской области ситуация аналогичная. Там забраковали все 20 популярных зон отдыха. В список непригодных попали даже Ладога, Вуокса и озеро Отрадное.

Почему вода стала опасной именно сейчас?

К концу лета вода в стоячих водоемах и реках сильно прогревается. Это идеальная среда для размножения бактерий.

Естественные причины тоже дают о себе знать. В августе начинает активно цвести вода из-за сине-зеленых водорослей. Они выделяют опасные токсины.

Добавьте к этому птиц, смытые дождями нечистоты и летний наплыв отдыхающих. В итоге чистый пруд быстро превращается в опасный «коктейль».

Чем грозит один случайный заплыв?

Главная опасность — случайно глотнуть воду во время плавания. Если сделать это в «забракованном» водоеме, можно легко оказаться в больнице.

Вот лишь часть того, что скрывается в грязной воде:

Кишечные инфекции. Они обеспечат вам тяжелое отравление на несколько дней.

Они обеспечат вам тяжелое отравление на несколько дней. Энтеровирус и гепатит А. Опасные заболевания, которые поражают внутренние органы.

Опасные заболевания, которые поражают внутренние органы. «Зуд купальщика». Это паразиты, которых переносят водоплавающие птицы. После купания кожа покрывается зудящими волдырями.

Это паразиты, которых переносят водоплавающие птицы. После купания кожа покрывается зудящими волдырями. Инфекции глаз и ушей. Грязная вода часто вызывает конъюнктивит и отиты.

Можно ли вообще ходить на пляж?

Полного запрета на посещение пляжей нет. Санврачи запрещают только лезть в воду.

Вы можете спокойно приезжать к водоемам, чтобы позагорать, поиграть в пляжный волейбол или устроить пикник на берегу. Главное — беречь детей и не пускать их в воду даже по щиколотку.

Берегите себя и ждите следующих проверок! Пока санврачи не дадут «зеленый свет», от купания в диких водоемах лучше воздержаться. На прошлой неделе рекомендации специалистов были аналогичные.

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