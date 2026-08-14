Август без купания: в Петербурге и области забраковали абсолютно все пляжи

Последние новости от санитарных врачей совсем не радуют.
Если вы планировали освежиться в местном озере или Финском заливе, то специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, это не одобряют.
Ноль чистых водоемов из сорока двух
Специалисты Роспотребнадзора проверили воду на всех официальных пляжах региона. Результаты свежих проб оказались плачевными.
Ни один водоем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не соответствует нормам безопасности.
В Петербурге проверку провалили все 22 пляжа. Купаться запрещено везде: от Суздальских озер до пляжей Курортного района на Финском заливе.
В Ленинградской области ситуация аналогичная. Там забраковали все 20 популярных зон отдыха. В список непригодных попали даже Ладога, Вуокса и озеро Отрадное.
Почему вода стала опасной именно сейчас?
К концу лета вода в стоячих водоемах и реках сильно прогревается. Это идеальная среда для размножения бактерий.
Естественные причины тоже дают о себе знать. В августе начинает активно цвести вода из-за сине-зеленых водорослей. Они выделяют опасные токсины.
Добавьте к этому птиц, смытые дождями нечистоты и летний наплыв отдыхающих. В итоге чистый пруд быстро превращается в опасный «коктейль».
Чем грозит один случайный заплыв?
Главная опасность — случайно глотнуть воду во время плавания. Если сделать это в «забракованном» водоеме, можно легко оказаться в больнице.
Вот лишь часть того, что скрывается в грязной воде:
- Кишечные инфекции. Они обеспечат вам тяжелое отравление на несколько дней.
- Энтеровирус и гепатит А. Опасные заболевания, которые поражают внутренние органы.
- «Зуд купальщика». Это паразиты, которых переносят водоплавающие птицы. После купания кожа покрывается зудящими волдырями.
- Инфекции глаз и ушей. Грязная вода часто вызывает конъюнктивит и отиты.
Можно ли вообще ходить на пляж?
Полного запрета на посещение пляжей нет. Санврачи запрещают только лезть в воду.
Вы можете спокойно приезжать к водоемам, чтобы позагорать, поиграть в пляжный волейбол или устроить пикник на берегу. Главное — беречь детей и не пускать их в воду даже по щиколотку.
Берегите себя и ждите следующих проверок! Пока санврачи не дадут «зеленый свет», от купания в диких водоемах лучше воздержаться. На прошлой неделе рекомендации специалистов были аналогичные.
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