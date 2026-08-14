Запах, глянец и закругленные края: петербуржцам рассказали, как выбрать канцелярию для школьников

Перед новым учебным годом магазины забиты школьными товарами. Глаза разбегаются от ярких обложек. Но не все красивое одинаково полезно.
Некачественные ручки и тетради могут испортить ребенку зрение, осанку и вызвать аллергию.
Ищите знак качества на упаковке
Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти рекомендует первым делом посмотреть на этикетку. Все надписи должны быть на русском языке.
На упаковке обязательно указывают производителя, адрес, дату изготовления и срок службы.
Главный ориентир — значок ЕАС. Он означает, что товар прошёл проверку и безопасен для детей. Если информации нет или она напечатана мелким неразборчивым шрифтом, лучше пройти мимо.
Понюхайте и пощупайте
В магазине не стесняйтесь рассматривать вещи поближе.
- Запах. Хорошая канцелярия почти не пахнет. Если от пластилина или пенала разит химией, не берите. Это знак токсичных красителей.
- Ручки и карандаши. Выбирайте модели с резиновой накладкой или рифленым корпусом. Их проще держать. Пальцы не будут затекать и уставать.
- Ножницы. Для младших школьников покупайте ножницы только с закругленными концами.
- Пластилин. Лучше брать вариант на растительной или восковой основе. Он мягче и не вызовет аллергии на коже.
Бережем зрение: берем правильные тетради
Слишком белые и глянцевые страницы — враг детских глаз. Бумага на свету бликует, из-за чего зрение быстро садится.
Ищите тетради с плотными матовыми страницами. Идеальный цвет — слегка молочный или бежевый. Линии или клетки должны быть четкими, но не слишком яркими.
Бонус: проверяем школьный рюкзак
Канцелярия — это половина дела. Важно правильно подобрать и портфель.
- Вес. Пустой рюкзак для начальной школы должен весить не больше 1 кг.
- Спинка. Только плотная и ортопедическая. Она помогает держать осанку.
- Светоотражатели. Они обязательны на всех сторонах рюкзака. С ними ребенка отлично видно на дороге в сумерках.
Что делать, если попался плохой товар?
Все школьные принадлежности проверяются по строгим детским стандартам. Если дома вы обнаружили резкий запах от ластика, или паста в ручке полностью вытекла — не молчите.
Вы имеете полное право вернуть брак в магазин или обменять его на качественную вещь. Для этого просто сохраняйте чеки после покупок.
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