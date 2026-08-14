Городовой / Новости Петербурга / Запах, глянец и закругленные края: петербуржцам рассказали, как выбрать канцелярию для школьников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Любовный гороскоп для каждого знака Зодиака: что их ждет на неделе с 17 по 23 августа - пора проверить Полезное
После чеснока - обязательно: 2 ложки на метр - и почва лучше чернозема, быстрая реанимация Новости Петербурга
Беру лотки от яиц и на дачу везу: соседи с дуба рухнули, когда увидели мои лайфхаки Полезное
Не выбрасываю переросшие огурцы - готовлю из них вкуснейший релиш на зиму: и 20 банок будет мало Новости Петербурга
Кабачок и немного фарша - на выходе получаются нежнейшие оладьи: сытное и вкусное блюдо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Запах, глянец и закругленные края: петербуржцам рассказали, как выбрать канцелярию для школьников

Опубликовано: 14 августа 2026 11:50
 Проверено редакцией
Запах, глянец и закругленные края: петербуржцам рассказали, как выбрать канцелярию для школьников
Запах, глянец и закругленные края: петербуржцам рассказали, как выбрать канцелярию для школьников
Городовой ру
На товаре обязательно должна быть информация на русском языке.

Перед новым учебным годом магазины забиты школьными товарами. Глаза разбегаются от ярких обложек. Но не все красивое одинаково полезно.

Некачественные ручки и тетради могут испортить ребенку зрение, осанку и вызвать аллергию.

Ищите знак качества на упаковке

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти рекомендует первым делом посмотреть на этикетку. Все надписи должны быть на русском языке.

На упаковке обязательно указывают производителя, адрес, дату изготовления и срок службы.

Главный ориентир — значок ЕАС. Он означает, что товар прошёл проверку и безопасен для детей. Если информации нет или она напечатана мелким неразборчивым шрифтом, лучше пройти мимо.

Понюхайте и пощупайте

В магазине не стесняйтесь рассматривать вещи поближе.

  • Запах. Хорошая канцелярия почти не пахнет. Если от пластилина или пенала разит химией, не берите. Это знак токсичных красителей.
  • Ручки и карандаши. Выбирайте модели с резиновой накладкой или рифленым корпусом. Их проще держать. Пальцы не будут затекать и уставать.
  • Ножницы. Для младших школьников покупайте ножницы только с закругленными концами.
  • Пластилин. Лучше брать вариант на растительной или восковой основе. Он мягче и не вызовет аллергии на коже.

Бережем зрение: берем правильные тетради

Слишком белые и глянцевые страницы — враг детских глаз. Бумага на свету бликует, из-за чего зрение быстро садится.

Ищите тетради с плотными матовыми страницами. Идеальный цвет — слегка молочный или бежевый. Линии или клетки должны быть четкими, но не слишком яркими.

Бонус: проверяем школьный рюкзак

Канцелярия — это половина дела. Важно правильно подобрать и портфель.

  • Вес. Пустой рюкзак для начальной школы должен весить не больше 1 кг.
  • Спинка. Только плотная и ортопедическая. Она помогает держать осанку.
  • Светоотражатели. Они обязательны на всех сторонах рюкзака. С ними ребенка отлично видно на дороге в сумерках.

Что делать, если попался плохой товар?

Все школьные принадлежности проверяются по строгим детским стандартам. Если дома вы обнаружили резкий запах от ластика, или паста в ручке полностью вытекла — не молчите.

Вы имеете полное право вернуть брак в магазин или обменять его на качественную вещь. Для этого просто сохраняйте чеки после покупок.

Ранее «Городовой» рассказывал, как организовать рабочее место для школьника дома.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью