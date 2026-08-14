В Петербург всей семьей за 35 тысяч: сколько стоит бархатный сезон в культурной столице и куда уезжают туристы

На бархатный сезон уже продано порядка половины путевок.

Лето заканчивается, но отпуска продолжаются. Бархатный сезон — идеальное время для тех, кто не любит жару и толпы туристов.

Куда едем осенью и что с ценами

Главные направления этой осени никого не удивят. В топе снова три фаворита: Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, сообщает Радио "Sputnik" со ссылкой на члена правления Российского союза туриндустрии Сергея Ромашкина.

Приятный сюрприз подготовил юг. Отдохнуть на Черном море стало даже дешевле, чем годом ранее — цены упали примерно на 2%.

Погода пока радует: если повезет, купаться в Сочи или Анапе можно будет до середины октября. Вода остывает медленно, а солнце уже не обжигает.

А вот поездки в Москву и Петербург немного подорожали — примерно на 3–4%. Но спрос на них все равно высокий.

Море против сити-туров: считаем бюджет

Разброс цен между пляжным и экскурсионным отдыхом огромный:

Поездка на море для семьи из трех человек обойдется в 120–150 тысяч рублей . И это без учета дороги! Авиабилеты или билеты на поезд придется покупать отдельно.

для семьи из трех человек обойдется в . И это без учета дороги! Авиабилеты или билеты на поезд придется покупать отдельно. Сити-тур в Москву или Петербург стоит гораздо дешевле — около 30–35 тысяч рублей на семью. И эта сумма уже включает дорогу.

Именно поэтому осенние «туры выходного дня» в столицы сейчас так популярны. Это отличный способ сменить обстановку за небольшие деньги.

Сани готовят осенью: бронь на Новый год открыта

Самые продуманные путешественники уже планируют зимние салаты и оливье на выезде. Около 2% туристов уже забронировали отели на даты с 20 декабря по 10 января.

Цены на зимний отдых пока почти не выросли (подъем всего на 1–2%). В тройке лидеров на Новый год:

Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск). Краснодарский край (горнолыжная Красная Поляна и побережье). Подмосковье (загородные отели и базы отдыха).

Ранее «Городовой» рассказывал, куда отправиться в отпуск в сентябре.