Городовой / Новости Петербурга / Как правильно мариновать мясо, чтобы оно стало мягким без дорогих ингредиентов - совет шефа Змиевского
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Любовный гороскоп для каждого знака Зодиака: что их ждет на неделе с 17 по 23 августа - пора проверить Полезное
После чеснока - обязательно: 2 ложки на метр - и почва лучше чернозема, быстрая реанимация Новости Петербурга
Беру лотки от яиц и на дачу везу: соседи с дуба рухнули, когда увидели мои лайфхаки Полезное
Не выбрасываю переросшие огурцы - готовлю из них вкуснейший релиш на зиму: и 20 банок будет мало Новости Петербурга
Кабачок и немного фарша - на выходе получаются нежнейшие оладьи: сытное и вкусное блюдо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как правильно мариновать мясо, чтобы оно стало мягким без дорогих ингредиентов - совет шефа Змиевского

Опубликовано: 14 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как правильно мариновать мясо, чтобы оно стало мягким без дорогих ингредиентов - совет шефа Змиевского
фото legion-media
Как приготовить сочное мясо

Многие уверены: чтобы мясо получилось мягким, нужно брать только дорогой отруб. Практика показывает обратное: удачный результат чаще зависит не от цены куска, а от грамотного подхода.

Автор канала "zmievskie" рассказал, какие ошибки портят даже хорошее мясо и какие простые приемы реально делают его нежным и сочным.

Что портит мясо ещё до мангала

Самая частая ошибка — перебор с кислотой: уксус, лимонный сок и томаты в больших дозах делают поверхность плотной и чуть резиновой, а внутри мясо почти не меняется.

Ещё один миф — прокалывание вилкой: через отверстия во время жарки уходит сок, и мясо становится суше.

Наконец, маринад не спасёт старый или многократно замороженный продукт: если цвет серый, поверхность липкая, запах сомнительный — лучше выбрать другой кусок.

Практичные советы, чтобы мясо радовало вкусом

  • Выбирайте мясо по простым признакам: естественный цвет, лёгкая влажность без липкости, свежий запах.
  • Не злоупотребляйте кислотой: её задача — слегка смягчить волокна, а не «растворить» мясо.
  • Дайте мясу отдохнуть 5–10 минут после приготовления: так сок равномерно распределится, и каждый кусочек будет сочнее.

Вывод

Сочность и мягкость мяса зависят не от экзотических маринадов, а от базовых правил: правильного выбора продукта, умеренности в ингредиентах и аккуратной термообработки.

Простые продукты вроде лука, кефира и томатов работают лучше сложных смесей, если использовать их грамотно. Такой подход делает любой шашлык или запечённое мясо по-настоящему вкусным.

Личный опыт автора

Однажды я добавила в маринад слишком много уксуса — мясо снаружи стало жёстким, хотя внутри осталось как было. Потом попробовала луковый маринад без лишней кислоты — результат приятно удивил. С тех пор всегда даю готовому мясу немного постоять перед нарезкой: это заметно улучшает вкус и текстуру.

Ранее «Городовой» рассказывал, как быстро удалить косточки из слив.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью