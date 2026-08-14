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Стебли больше не похожи на уродливые щупальца: обрезка сотворит с геранью чудо – выпустит ворох бутонов, цвести будет круглый год

Опубликовано: 14 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Стебли больше не похожи на уродливые щупальца: обрезка сотворит с геранью чудо – выпустит ворох бутонов, цвести будет круглый год
Стебли больше не похожи на уродливые щупальца: обрезка сотворит с геранью чудо – выпустит ворох бутонов, цвести будет круглый год
Городовой ру
Простая процедура превратит герань в цветущий шар

Герань пользуется популярностью среди цветоводов благодаря своей неприхотливости. Тем не менее, для обеспечения обильного цветения растению необходим надлежащий уход, важным элементом которого является обрезка. Методику проведения обрезки представила опытный агроном Ксения Давыдова.

Зачем нужна обрезка

Обрезка является процедурой, обеспечивающей ряд преимуществ. Она стимулирует развитие боковых побегов, способствует формированию красивой и пышной кроны куста, оптимизирует распределение питательных веществ к соцветиям, а также продлевает цветение. Полученные в результате обрезки черенки могут быть использованы в качестве посадочного материала.

Как правильно провести обрезку

Для выполнения обрезки можно использовать секатор, нож или лезвие. Перед началом работы необходимо провести дезинфекцию инструмента спиртовым раствором.

На первом этапе удаляются внешние стебли. Это обеспечивает улучшенный доступ света и воздуха к центральной части куста.

Затем следует удалить поврежденные побеги до их основания. Для предотвращения чрезмерного загущения куста необходимо также удалить переплетенные побеги.

Далее приступают к укорачиванию вытянутых побегов. Их следует укоротить до определенной высоты, сохраняя 3-5 узлов. Затем основной стебель необходимо укоротить на одну треть. Также рекомендуется удалять нижние боковые побеги, оставляя при этом корневой побег, из которого впоследствии разовьется новый стебель.

После выполнения процедур места срезов рекомендуется обработать измельченным углем. Для стимуляции роста зеленой массы и корневой системы внесите азотсодержащее удобрение. В период цветения растения следует подкормить фосфорсодержащим удобрением.

Ранее мы рассказали, как провести омолаживающую обрезку крыжовника.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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