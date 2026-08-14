Стебли больше не похожи на уродливые щупальца: обрезка сотворит с геранью чудо – выпустит ворох бутонов, цвести будет круглый год

Новости по теме

Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год

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Черенкую розы в июле — и зелёные побеги успевают укорениться до зимы: даже новичок справится

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1 ложка на горшок для герани в июле — и сухие палки, и молодые черенки цветут круглый год

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Тыкаю булавку в герань — и она зацветает через 7 дней: соседка не верит, что без удобрений

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3 ложки в воду — и герань цветёт как сумасшедшая, пышные шапки до самых заморозков: без удобрений и заморочек

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