В Петербурге массово убирают паркоматы. Почему они больше никому не нужны

В Северной столице пошли по примеру Москвы.

Паркоматы убрали на Невском проспекте, Васильевском острове, в Кузнечном переулке и еще десятках мест.

Их стало меньше почти в три раза. Куда делись паркоматы и как теперь платить за парковку?

Почти никто не пользуется

Причина простая — паркоматы устарели. За первые полгода 2026 года петербуржцы и гости города оплатили парковку больше 9 миллионов раз.

И знаете, сколько человек воспользовались паркоматами? Всего 0,4%. То есть меньше одного человека из двухсот!

Для сравнения: еще в 2022 году через них проходило почти 8% платежей. Но сегодня 93% водителей платят через приложения в телефоне, сообщает "ДП" со ссылкой на СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт–Петербурга".

Огромная экономия для бюджета

Содержать паркоматы — дорогое удовольствие. Устройства ломаются, их нужно ремонтировать, обновлять и обслуживать. Только на 2025–2026 годы город заложил на эти цели почти 224 миллиона рублей.

Тратить такие деньги ради 0,4% пользователей просто неразумно. В Москве от паркоматов начали избавляться еще два года назад.

Петербург долго сомневался, оглядываясь на туристов и пожилых водителей, но в итоге тоже решил сэкономить бюджет.

Почему паркоматы стали неудобными?

Эксперты говорят, что паркоматы проиграли смартфонам по всем статьям:

Их тяжело искать. Раньше столбик стоял чуть ли не в каждом дворе. Потом их стало меньше, и поиск устройства превращался в квест.

Раньше столбик стоял чуть ли не в каждом дворе. Потом их стало меньше, и поиск устройства превращался в квест. Нельзя вернуть деньги. В приложении можно досрочно завершить парковку, и деньги за неиспользованные минуты вернутся на счет. Паркомат так делать не умеет — он списывает плату сразу за целый час.

Как теперь платить за парковку?

Без паники, наличные и смартфоны все еще работают. Платить можно несколькими способами:

Приложения на телефоне — «Парковки Санкт-Петербурга» или «Парковки России» (самый популярный вариант). СМС-сообщение — подходит для обычных кнопочных телефонов. Приложения банков и чат-боты в мессенджерах. Оставшиеся паркоматы — в городе сохранили 186 устройств. Их оставили возле больниц, вокзалов и других важных социальных объектов.

Ранее «Городовой» рассказывал, где чаще всего штрафуют петербургских водителей за парковку.