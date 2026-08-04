1534 штрафа на один район: где чаще всего штрафуют петербургских водителей за парковку

Стоять на траве запрещено, но водители игнорируют это правило.

Парковка на траве — старая боль Петербурга. Пока одни ищут, куда «приткнуть» машину, другие получают «письма счастья» от ГАТИ. Инспекторы подвели итоги.

Антирейтинг районов: кто в лидерах

Чаще всего на газонах паркуются в Выборгском районе. Здесь выписали более полутора тысяч штрафов — это почти каждый пятый нарушитель в городе.

Район официально признали самым проблемным и взяли под особый контроль.

В тройку «призеров» также попали Фрунзенский и Приморский районы. Там ситуация чуть лучше, но счет нарушений тоже идет на тысячи.

Всего за два месяца (июнь и июль) в Петербурге поймали более 10 тысяч водителей, которые бросают машины где попало. Из них 80% — это любители постоять на травке.

Почём «постой» на траве?

Для справки: парковка на газоне — удовольствие не из дешевых. Обычному водителю такая ошибка обойдется в 3 000 – 5 000 рублей.

Если машина оформлена на фирму, штраф может взлететь до 150 000 рублей и выше.

Инспекторы сейчас работают хитро: по дворам ездят спецмашины с комплексами «Городовой». Они автоматически фиксируют номера нарушителей, так что спрятаться за углом не получится.

Центр города пустеет

Интересная ситуация сложилась в платной зоне. За полгода количество оплат упало на целых 37%. Раньше в центре парковались миллионы раз, а теперь машин стало заметно меньше.

В Комитете по транспорту этому только рады. Чиновники говорят: «Мы этого и добивались». Идея проста — сделать поездку в центр на личной машине неудобной и дорогой, чтобы люди пересаживались на метро, автобусы или самокаты.

Судя по цифрам, план работает: центр разгружается.

Как власти решают проблему

Просто штрафовать — мало, нужно менять саму среду. В том же Выборгском районе начали массово благоустраивать дворы.

Там, где раньше была грязь и колеса, теперь ставят ограждения, делают нормальные дорожки и высаживают кусты. Это физически мешает заехать на газон.

Для тех, кто готов оставить машину на въезде в город, работают перехватывающие парковки. Сейчас их 18.

Например, в поселке Песочный стоянку расширили до 500 мест — удобно для тех, кто едет в медицинский кластер.

Ранее «Городовой» рассказывал, что изменилось с 5 июля во дворах Петербурга и за что теперь можно получить штраф.