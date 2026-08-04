Порядок или творческий хаос: в Петербурге раскрыли, кто чаще мирится с беспорядком на рабочем месте

Среди мужчин сторонников беспорядка больше.

В Петербурге у большинства жителей рабочий стол должен быть в идеальном порядке. Так ответили 66% опрошенных, сообщает "Петербургский дневник".

По их словам, так проще сосредоточиться и быстрее находить нужные вещи.

Но есть и другая точка зрения. 24% участников опроса признались, что предпочитают творческий хаос. Они считают, что беспорядок не всегда мешает работе. Иногда в нем даже есть своя логика.

Еще 10% не смогли выбрать что-то одно. Они отметили, что в период аврала беспорядок на столе бывает вполне допустим.

Мужчины чаще выбирают хаос

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, спокойно относятся к беспорядку. Среди них сторонников творческого хаоса оказалось 29%, а среди женщин — 19%.

Более лояльно к такому формату относятся и молодые люди до 35 лет. А вот старшие возрастные группы чаще тянутся к порядку.

Чем выше доход, тем спокойнее отношение к беспорядку

Еще один любопытный момент — жители с доходом от 150 тысяч рублей меньше зацикливаются на идеальном порядке. Они заметно терпимее относятся к беспорядку в офисе.

Получается, для одних чистый стол — это залог продуктивности. Для других — совсем не главное. И оба подхода, похоже, имеют право на жизнь. Однако финансовая подушка нужна каждому.

Как правильно собирать финансовую подушку

Эксперт Игорь Корчагин в беседе с «Lenta.ru напомнил, что финансовую подушку лучше считать не от зарплаты, а от обязательных трат.

В нее стоит включать только то, без чего нельзя обойтись: аренду или ипотеку, кредиты, коммуналку, еду, транспорт, связь и лекарства.

По его словам, хороший запас — это сумма на 3–6 месяцев жизни.

Если доход стабильный, хватит запаса примерно на три месяца.

Если есть ипотека, кредиты или нерегулярный заработок, лучше копить на полгода.

Отпуск, ремонт и крупные покупки в такую подушку включать не стоит.

Эксперт советует откладывать 10–20% дохода каждый месяц. Если, например, человек зарабатывает 80 тысяч рублей, а его обязательные расходы — 60 тысяч, то минимальная подушка должна быть около 180 тысяч рублей.

При откладывании 15% такой запас можно собрать примерно за 15 месяцев.

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