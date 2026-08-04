Городовой / Новости Петербурга / Мудрый Хайям объяснил, почему не стоит бояться загробной жизни – опасаться нужно совсем другого
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подкормила розы в августе мощной смесью — и они цветут ярко, пышно, как в июне Полезное
Не только дворцы: как ЗАГСы Петербурга готовятся к «зеркальной» дате 27 июля 2027 года Новости Петербурга
Муж погибшего 23-летнего медика Улдану Мырзуан вновь женился — реакция семьи девушки и общественности Новости Петербурга
Не жарко, не холодно, но с сюрпризами: чем запомнился июль в Петербурге Новости Петербурга
Петербуржец купил квартиру за 8 млн с «вечным» жильцом Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Мудрый Хайям объяснил, почему не стоит бояться загробной жизни – опасаться нужно совсем другого

Опубликовано: 4 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям объяснил, почему не стоит бояться загробной жизни – опасаться нужно совсем другого
Мудрый Хайям объяснил, почему не стоит бояться загробной жизни – опасаться нужно совсем другого
Городовой ру
Мудрые слова великого философа и поэта

Омар Хайям, выдающийся персидский ученый и философ, приобрел мировую известность благодаря своим философским четверостишиям, содержащим глубокие ответы на сложнейшие жизненные вопросы.

Несмотря на то, что Омар Хайям жил более тысячелетия назад, его наставления сохраняют свою актуальность, поскольку они аккумулируют в себе всю мудрость человечества.

В одном из своих изречений Омар Хайям призывает нас не страшиться смерти, а вместо этого опасаться бессмысленно прожитой жизни.

Не смерть страшна. Страшна бывает жизнь, Случайная, навязанная жизнь… В потемках мне подсунули пустую. И без борьбы отдам я эту жизнь.

Действительно, отсутствие цели и смысла в жизни может привести к ощущению бессмысленности существования. Напротив, такие ценности, как семья, профессиональная деятельность, увлечения и другие аспекты, наполняют нашу жизнь радостью и смыслом.

Разве не лучше посвятить отпущенное нам время любви, радости и созиданию чего-то значимого и полезного? Не является ли это наилучшим способом оставить после себя яркий и позитивный след? Ответьте на эти вопросы себе сами.

Ранее мы рассказали, как быть с невзаимной любовью.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью