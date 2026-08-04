Мудрый Хайям объяснил, почему не стоит бояться загробной жизни – опасаться нужно совсем другого

Омар Хайям, выдающийся персидский ученый и философ, приобрел мировую известность благодаря своим философским четверостишиям, содержащим глубокие ответы на сложнейшие жизненные вопросы.
Несмотря на то, что Омар Хайям жил более тысячелетия назад, его наставления сохраняют свою актуальность, поскольку они аккумулируют в себе всю мудрость человечества.
В одном из своих изречений Омар Хайям призывает нас не страшиться смерти, а вместо этого опасаться бессмысленно прожитой жизни.
Не смерть страшна. Страшна бывает жизнь, Случайная, навязанная жизнь… В потемках мне подсунули пустую. И без борьбы отдам я эту жизнь.
Действительно, отсутствие цели и смысла в жизни может привести к ощущению бессмысленности существования. Напротив, такие ценности, как семья, профессиональная деятельность, увлечения и другие аспекты, наполняют нашу жизнь радостью и смыслом.
Разве не лучше посвятить отпущенное нам время любви, радости и созиданию чего-то значимого и полезного? Не является ли это наилучшим способом оставить после себя яркий и позитивный след? Ответьте на эти вопросы себе сами.
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