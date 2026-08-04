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Муж погибшего 23-летнего медика Улдану Мырзуан вновь женился — реакция семьи девушки и общественности

Опубликовано: 4 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Муж погибшего 23-летнего медика Улдану Мырзуан вновь женился — реакция семьи девушки и общественности
фото legion-media
Что стоит за этой историей и почему она так сильно задела людей

Гибель молодого медика при исполнении долга — всегда повод для скорби, а последующие события могут лишь усилить боль близких.

История 23‑летней Улданы Мырзуан из Астаны всколыхнула Казахстан: спустя восемь месяцев после трагедии её супруг вновь женился — и этот шаг вызвал волну обсуждений.

Что произошло: хронология и реакция

Улдана погибла 8 ноября 2025 года: спасая пострадавших при обрушении облицовки дома, девушка получила тяжёлую травму — на неё с девятого этажа упал кондиционер. Десять дней она провела в реанимации, но спасти её не удалось. Незадолго до этого, 30 сентября, Улдана вышла замуж за Адилета Зейнела. В память о фельдшере на станции скорой помощи установили мемориальную доску, а в её колледже открыли именную аудиторию.

Спустя восемь месяцев в сети появились фото со свадьбы Адилета. Это вызвало шквал эмоций: многие сочли, что срок слишком мал. Особенно остро ситуацию восприняла мать погибшей — Салима Ешанкулова. Она заявила, что семья не получала от бывшего зятя никаких уведомлений, и выразила желание, чтобы он отказался от статуса потерпевшего по делу.

Вывод

История Улданы — не только про трагедию на работе, но и про то, как общество реагирует на чужую утрату. Публичность усиливает напряжение, а поспешные суждения могут ранить тех, кто и так переживает тяжёлое время. Важно сохранять такт и помнить: у каждого своя мера и свой срок горевания.

Ранее «Городовой» рассказывал, на верхах отреагировали на высказывание Плющенко про спорт в России.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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