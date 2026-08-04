Не только дворцы: как ЗАГСы Петербурга готовятся к «зеркальной» дате 27 июля 2027 года

Петербургские молодожены, готовьте календари. Власти официально открыли прием заявлений на самую красивую дату ближайших лет — 27 июля 2027 года (27.07.27).
Больше не только дворцы
Раньше по вторникам пожениться можно было исключительно во дворцах бракосочетания на Фурштатской и Английской набережной. Очереди туда выстраивались сумасшедшие.
Но на эту символичную дату правила меняются.
Комитет по делам ЗАГС Петербурга сообщил: свои двери распахнут абсолютно все районные отделения города. Это значит, что расписаться в этот день сможет гораздо больше пар.
Шанс получить заветный штамп 27.07.27 появился даже у тех, кто не дежурил у дверей дворца с самого утра. Места точно будут, но их быстро разберут.
Как подать заявление
Никакой сложной бюрократии. У будущих супругов есть два пути:
- Прийти лично в любое отделение ЗАГС в городе.
- Зайти на портал «Госуслуги» и сделать всё из дома.
Главное правило одно: не тяните. Чем раньше вы забронируете время, тем выше вероятность, что вам достанется удобный утренний или дневной слот. Красивых дат на всех никогда не хватает.
Бумага уходит в прошлое
Вместе с красивой датой меняется и сам подход к документам. Минюст подготовил законопроект, который окончательно переводит свидетельства о браке в цифру.
Теперь главным подтверждением того, что вы муж и жена, станет электронная выписка из реестра ЕГР ЗАГС. По закону она будет иметь ту же силу, что и привычная бумажная корочка.
Если кому-то принципиально нужен тактильный документ, его распечатают по вашей просьбе. Но электронный файл становится основным.
Важное исключение
А вот свидетельство о рождении пока остается островком старой школы. Его в обязательном порядке продолжат выдавать на бумаге.
Логика проста: до 14 лет именно эта бумажка удостоверяет личность ребенка. Электронный файл показать врачу в поликлинике или учителю в школе пока психологически и технически сложнее.
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