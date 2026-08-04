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Не только дворцы: как ЗАГСы Петербурга готовятся к «зеркальной» дате 27 июля 2027 года

Опубликовано: 4 августа 2026 14:42
 Проверено редакцией
Не только дворцы: как ЗАГСы Петербурга готовятся к «зеркальной» дате 27 июля 2027 года
Не только дворцы: как ЗАГСы Петербурга готовятся к «зеркальной» дате 27 июля 2027 года
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Подать заявление можно в любом отделении ЗАГС города.

Петербургские молодожены, готовьте календари. Власти официально открыли прием заявлений на самую красивую дату ближайших лет — 27 июля 2027 года (27.07.27).

Больше не только дворцы

Раньше по вторникам пожениться можно было исключительно во дворцах бракосочетания на Фурштатской и Английской набережной. Очереди туда выстраивались сумасшедшие.

Но на эту символичную дату правила меняются.

Комитет по делам ЗАГС Петербурга сообщил: свои двери распахнут абсолютно все районные отделения города. Это значит, что расписаться в этот день сможет гораздо больше пар.

Шанс получить заветный штамп 27.07.27 появился даже у тех, кто не дежурил у дверей дворца с самого утра. Места точно будут, но их быстро разберут.

Как подать заявление

Никакой сложной бюрократии. У будущих супругов есть два пути:

  • Прийти лично в любое отделение ЗАГС в городе.
  • Зайти на портал «Госуслуги» и сделать всё из дома.

Главное правило одно: не тяните. Чем раньше вы забронируете время, тем выше вероятность, что вам достанется удобный утренний или дневной слот. Красивых дат на всех никогда не хватает.

Бумага уходит в прошлое

Вместе с красивой датой меняется и сам подход к документам. Минюст подготовил законопроект, который окончательно переводит свидетельства о браке в цифру.

Теперь главным подтверждением того, что вы муж и жена, станет электронная выписка из реестра ЕГР ЗАГС. По закону она будет иметь ту же силу, что и привычная бумажная корочка.

Если кому-то принципиально нужен тактильный документ, его распечатают по вашей просьбе. Но электронный файл становится основным.

Важное исключение

А вот свидетельство о рождении пока остается островком старой школы. Его в обязательном порядке продолжат выдавать на бумаге.

Логика проста: до 14 лет именно эта бумажка удостоверяет личность ребенка. Электронный файл показать врачу в поликлинике или учителю в школе пока психологически и технически сложнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему каждый третий петербуржец не имеет накоплений.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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