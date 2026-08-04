Каждые два дня новый поиск: где чаще всего терялись люди в Ленобласти

Выросло количество происшествий не только в лесу, но и на воде.

Лес манит прохладой. Водная гладь зовёт прокатиться на сапе. Но за этой летней картинкой скрывается суровая статистика.

На пресс-конференции ТАСС спасатели и волонтёры рассказали, почему Ленинградская область — зона повышенного риска, пишет 78.ru.

Идем по грибы, а приходим к МЧС

Подполковник Дмитрий Подгорный из МЧС предупреждает: лес ошибок не прощает. С начала года бригады вытащили из чащи 161 человека. Среди них было 26 детей.

Но везет не всем. Восемь человек погибли. Один из них — ребенок.

Самые опасные места для тихой охоты давно известны. Это Всеволожский, Выборгский, Тосненский, Лужский, Кировский и Приозерский районы. Там легко заблудиться даже местному жителю.

Помогают не только профессионалы. Координатор «ЛизаАлерт» Татьяна Камышникова поделилась цифрами отряда. В этом году им поступило 169 заявок на поиск людей. Итог поисков такой:

128 грибников вышли сами или были найдены живыми;

19 человек спасти не удалось;

судьба остальных пока неизвестна, их продолжают искать родственники и волонтеры.

Сапборд как лотерея

Вода этим летом тоже показала характер. Любители прогулок на сапах и байдарках стали попадать в сводки слишком часто. Только за три летних месяца случилось шесть инцидентов.

Три из них закончились трагедией. Погибли пять человек. Еще двадцать успели выловить спасатели.

Если смотреть на картину целиком с начала года, цифры пугают еще больше. 56 происшествий на воде. 48 погибших, включая двоих детей. Спасателям удалось помочь 88 людям.

Трое на одной доске у Красной горки

Свежий случай произошел буквально на днях. Акватория Финского залива, поселок Большая Ижора. Три взрослых человека взгромоздились на один сап. До берега оказалось слишком далеко, силы кончились.

На помощь пришли спасатели поста «Красная горка». Всех троих быстро эвакуировали на сушу. Врачи не понадобились — обошлось без переохлаждения и травм.

Как вернуться домой вовремя

Чтобы ваша фамилия не попала в следующий отчет МЧС, запомните несколько простых правил от спасателей:

Для леса. Надевайте яркую одежду. Не камуфляж, а красную куртку. Берите заряженный телефон, пауэрбанк, свисток и бутылку воды. Сообщите родным, куда именно вы пошли.

Надевайте яркую одежду. Не камуфляж, а красную куртку. Берите заряженный телефон, пауэрбанк, свисток и бутылку воды. Сообщите родным, куда именно вы пошли. Для воды. Сап — не лодка-титаник. На одну доску — один человек. Всегда надевайте спасательный жилет, даже если умеете плавать как чемпион. И обязательно берите с собой поводок (лиш), который пристегивает вас к доске. Иначе при падении сап уплывет быстрее, чем вы успеете позвать на помощь.

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